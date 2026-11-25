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Period slava i slavlja već uveliko traje u Srbiji, a poznato je da nijedna fešta ne prolazi bez svinjskog ili jagnjećeg pečenja. Da bi pečenje, bilo da je u pitanju prasetina, svinjska plećka, vrat ili piletina, imalo savršeno hrskavu, zlatnu koricu, a unutra ostalo sočno, najvažnije je da koža bude suva, da se peče na odgovarajućoj temperaturi i da se na kraju pojača toplota.

Ako pečete meso sa kožom, pre pečenja je dobro osušite papirnim ubrusima. Još bolje je da meso, posoljeno i nepokriveno, ostavite u frižideru nekoliko sati, a idealno preko noći. Hladan vazduh će dodatno osušiti kožu, što je jedan od najvažnijih koraka za hrskavost.

Evo nekoliko saveta kako da ispečete meso,a da ono bude hrskavo spolja, a sočno iznutra



Ako je u pitanju svinjsko pečenje sa kožom, oštrim nožem napravite plitke zaseke u obliku mreže ili paralelnih linija. Pazite da zasečete kožu i masni sloj, ali ne i meso. Tako će se masnoća lakše topiti, a koža će postati hrskavija. Dobro posolite. So pomaže da se iz kože izvuče vlaga.

Posolite kožu neposredno pre pečenja ili nekoliko sati ranije, ako meso ostavljate u frižideru. Nemojte preterivati sa tečnošću i marinadama preko kože.

Foto: Kurir/D.Č.

Za svinjsko pečenje sa kožom dobar postupak je:

- Prvih 20–30 minuta pecite na 220–230°C.

- Zatim smanjite temperaturu na 170–180°C i nastavite pečenje dok meso ne bude gotovo.

- Na kraju, ako koža nije dovoljno hrskava, ponovo pojačajte temperaturu na 230–250°C nekoliko minuta.

Pratite pečenje, jer korica može brzo da potamni. Ne prelivajte kožu tokom pečenja

Ako meso prelivate sokovima iz pleha, nemojte njima prelaziti preko kože. Tako ćete je ponovo ovlažiti i otežati stvaranje hrskave korice. Sokovima možete prelivati donji deo mesa, dok kožu ostavite suvom.

Ako pečete svinjetinu, malo vode u plehu može pomoći da meso ostane sočno i da se sokovi ne zagore.

Međutim, koža ne bi trebalo da bude potopljena niti da stoji u pari. Ako se pečenje nalazi na rešetki iznad pleha, još bolje. Kada je pečenje gotovo, izvadite ga iz rerne i ostavite da odmori 10–20 minuta.

Nemojte ga pokrivati aluminijumskom folijom ako želite da korica ostane hrskava, jer će se ispod folije stvoriti para.

Mali trik za svinjsko pečenje: Ako je koža i dalje mekana, a meso već gotovo, možete je kratko zapeći pod gornjim grejačem rerne ili na najvišoj temperaturi. Ostanite pored rerne i pažljivo pratite, jer može brzo da izgori.