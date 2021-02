DA LI JE SKUVANA KAFA KOJA JE STAJALA NEKOLIKO SATI ZDRAVA? Evo kad može da promeni ukus, a posle imate još 4 sata da je popijete

Ostalo je još nekoliko sati do kraja radnog vremena i već polako osećate umor. U jednom trenutku posežete za šoljicom skuvane kafe koja vam od jutra stoji na stolu i pitate se: „Smem li ja to uopšte popiti?“ Evo odgovora na to pitanje!

1. Šta ako je reč o kafi s mlekom?

Ako je dobro zatvoreno i stavljeno u frižider, mleko može biti dobro i nedelju dana nakon isteka roka. Ako ga pak ostavite u kafi (nes ili crnoj) više od nekoliko sati, skuvajte sebi novu kafu.

2. Menja li se vremenom ukus skuvane kafe?

Skuvana kafa može da promeni ukus i nakon 30 minuta, a posle tog vremena imate otprilike četiri sata pre nego se ulja iz kafe pokvare, što rezultira lošijim ukusom ovog napitka. Dakle, kafu je najbolje popiti do pola sata nakon kuvanja.

3. Šta se dešava kad crna kafa odstoji?

Crna kafa je tad sigurna za piće, mada verovatno neće imati jednako dobar ukus kao kad je tek skuvana. Bolja je ideja napraviti novu, a ako ste odlučni da popijete baš tu kafu, onda je najbolje da je prethodno zagrejete u mikrotalasnoj rerni jer ona u velikoj meri ubija bakterije koje se u međuvremenu nakupe.

Kurir