KVALITET NIKAD NIJE SLUČAJNOST: Kvalitet je rezultat visokih ciljeva, kvalitet znači mudar izbor među mnogim mogućnostima

Šta je za Vas kvalitet? Da li je to onaj osećaj da ste svojim zalaganjem i radom zaslužili nešto dobro u čemu ćete uživati u potpunosti, da ne morate da brinete ni o čemu i da jedino iznenađenje koje može da se dogodi jeste od one, prijatne vrste? U pravu ste, to jeste kvalitet. Kada je u pitanju putovanje i odmor u letnjem periodu, ovo se može nazvati izuzetnim kvalitetom. U svakom smislu.

Toplo i osunčano mediteransko ostrvo Kipar i na njemu malo mesto Pafos, ali od izuzetnog kulturno-istorijskog značaja i izuzetne lepote. Da li možete da zamislite kako izgleda mesto u kome se, po legendi, rodila grčka boginja ljubavi i lepote, Afrodita? Poseta Pafosu nije samo prilika da plivate na talasima iz kojih se rodila ova lepa i intrigantna junakinja grčke mitologije. To je prilika da se odmorite u odličnim klimatskim uslovima gde se mešaju primorski i vazduh sa planine Trodos.

To je i prilika da upoznate i druge lokalitete ovog šarmantnog ostrvskog gradića, poput Dionisove ili Tezejeve kuće, poput Kraljevske grobnice, gde zapravo i nisu sahranjivani vladari, ali je u potpunosti zavredila svoje ime, zatim tvrđavu koja je svojevremeno bila zatvor, kao i druge brojne antičke znamenitosti koje će vam se zasigurno dopasti, kako izgledom, tako i legendama koje iza njih stoje. Pafos je i prilika da uživate u kvalitetnom crvenom vinu širaz ili tradicionalnom alkoholnom piću – zivania. Ukoliko ste poklonici kupovine one vrste robe koja je za neko mesto dokazano kvalitetna, ne propustite da u Pafosu pazariti neki komad garderobe od kože ili čipke.

Na jugozapadnoj obali Kipra , samo kilometar i po od Pafosa , Evropske prestonice kulture 2017. godine, nalazi se luksuzan i po svemu izuzetan hotel Elysium 5* . Simboličnog imena, svakako povezanog sa istorijom mesta, ovaj raskošan objekat pleni prvim utiskom spolja, ali ništa lošiji utisak ne ostavlja ni unutrašnje uređenje, usluga i gostoljubivost osoblja,kao i prefinjen asortiman pića i hrane.

Već sam Pafos je oaza po sebi, a mala peščana uvala u kojoj se ušuškan i spokojan smestio hotel Elysium je oaza u oazi. Uživaćete u miru i tišini, nežnim zvucima talasa i vetra u palmama, koji blago rashlađuje kožu punu sunca. Na vama je da se odlučite da li ćete koristiti uslugu punog pansiona i prepustiti se u potpunosti odmoru, ili pak želite da upoznate i gastronomske znamenitosti Kipra u nekom od brojnih, i ne zaboravimo reći, odličnih restorana u “Kato” ili “Ktimo ” Pafosu (dva dela grada, donji i gornji), pa ćete se odlučiti za polupansion ili noćenje sa doručkom. Za ljubitelje mediteranske kuhinje, preporuka je restoran Zafron, dok za one kojima je draži ukus orijentalne hrane, odličan meni ima restoran Apmene. Svakako, gosti se mogu i odlučiti za jedan od pet a la carte restorana u okviru

samog hotela.

Osim spomenutog, hotel ima i dva bazena (otvoreni i zatvoreni), kao i dva teniska terena, fitnes i aerobik centar, Spa centar, biblioteku i prostoriju za igranje šaha.

Jedna izreka kaže: “Ako ne znate šta je dobro, pitajte šta je skupo.” Mi

kažemo: “Ako ne znate šta je dobro, pitajte 1 A Travel .”

Za ponude za putovanja i letovanja, za informacije o destinacijama i aranžmanima - Egipat , Kipar , Turska ili Malta , kao i vezano za rani buking, za koji još uvek važe popusti i do 35%, posetite zvaničan sajt agencije 1 A Travel .

