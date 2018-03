PRIVLAČILE STE NEZRELE MOMKE: Poslušajte OVE savete i privući ćete PRAVOG muškarca!

Često vam se dešava da na početku veze cvetaju ruže što vas može navesti da pomislite da je on taj pravi, ali kako vreme prolazi sve ste uvereniji da ste i ovog puta napravile loš izbor.

Evo par saveta kako da privučete muškarca koji vam se dopada.

Ovakvi muškarci imaju veće šanse da se ožene, a nema veze ni sa lepotom ni bogatstvom.

Smisao za humor

Svaki muškarac voli devojku s kojom može da podeli šalu, zato se što više smejte i pokažite mu da i vi imate odličan smisao za humor. Ponekad, ako vam neka situacija i nije toliko smešna, odnosno ako vas on u nečemu nervira vi to preokrenite na šalu, ako je inteligentan, brzo će shvatiti na čemu treba da poradi i ispravi kako vas ne bi više nervirao. Ovako ćete bez uobičajenog gunđanja oko sitnica vašu vezu učiniti lepšom i što je važnije trajnom.

foto: Profimedia

Poverenje

Za uspešnu vezu neophodno je uzajamno poverenje. Pitanja kao što su: "S kim si razgovarao!?" ili čitanje poruka s njegovog mobilnog, pa čak i bez zadnjih namera, nije u redu i ne vodi ka stabilnoj vezi u kojoj oba partnera imaju puno poverenje jedno u drugo. Ako ne možete da verujete svom partneru ili on vama, onda on svakako nije pravi muškarac za vas.

Gledajte više sebe

Lepota je u očima onoga ko gleda, zato nemojte sebe zanemariti, već mislite malo više na sebe. Tako ćete prvenstveno biti zadovoljni vi, pa samim time ćete i svom partneru biti privlačnije. Svakako ne treba da budete isključive i mislite samo na svoje potrebe, ali male sitne sebičnosti nisu nikad na odmet.

Zaljubljenost nije ljubav

Sigurno ste bezbroj puta čule da ljubav nije zaljubljenost, ali ste i same upadale u tu zamku. Na početku cvetaju ruže, ali kako veza odmiče odnosi se komplikuju, problemi rastu, zaljubljenost ako ne preraste u ljubav, pređe u mržnju. Neko će pomisliti da je vreme, odnosno dužina veze merilo toga da li je par zaljubljen ili se voli. Međutim, to je samo jedan od faktora. U svakom slučaju, najbolji način da testirate vašu ljubav jeste da probate da živite s nekim, da ga upoznate u svakoj situaciji. Samo tako ćete shvatiti da li nekoga istinski volite ili je to ipak bila samo zaljubljenost.

foto: Profimedia



Budite mistični

Ovde se ne misli da treba da prikrivate istinu ili da nekoga obmanjujete izmišljenim pričama. Poenta je da ostavite nešto i za sutra, ne morate odmah da se otvorite poput knjige. Muškarci vole kada stalno pomalo istražuju ili saznaju nešto novo o vama.

Budite nezavisne

Lepo je gajiti zajednička prijateljstva, ali ako konstantno izlazite s njegovim prijateljima, onda je to znak za alarm. Isplanirajte jedan dan ne misleći na njegove planove i družite se više s vašim prijateljima. Ovo je odličan način da oba partnera imaju malo slobode samo za sebe. Sutrašnji dan ili već isto veče, kada se ponovo spojite, oboma će vam biti mnogo slađe.

Pamet

Po zakonu privlačnosti slični slične privlače i grade veze. Birajte partnera koji ima slična interesovanja kao i vi, ili barem nekog ko razmišlja na isti ili sličan način. Samo tako ćete moći da imate zdravu i otvorenu komunikaciju, koja je najbitnija za jednu dugu i uspešnu vezu.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir