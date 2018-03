MLADIĆ DAO SAVET MOMCIMA PRE LETOVANJA, A IMA ODLIČAN RAZLOG: Ne puštajte devojke na more sa drugaricama, odmah računajte na prevaru!

Anonimni mladić je odlučio da na jednom sajtu posavetuje muškarce koji planiraju da svoje devojke puste na letovanje sa drugaricom.

On smatra da ta ideja nije dobra, a ima odlična razlog za to.

"Velika greška je kad muškarac pusti devojku da ide na letovanje sama sa drugaricama, jer su velike šanse da će biti prevareni. Imam kuću na moru i od juna do kraja septembra provedem odmor tamo sa još par drugara. Za tih par meseci upoznam previše devojaka po diskotekama i kućnim žurkama", započeo je priču muškarac.

"Uz malo alkohola, muzike, priče i smeha one se skroz opuste i same ti se bacaju u krilo. Uslov je da ste zgodan i lep momak, mada i prosečni imaju dobre šanse. U tom trenutku već zaborave da imaju momka, verenika ili muža kod kuće. U početku se sve prave da su slobodne ali ti onda posle par akcija kažu istinu. Neke od njih to ne računaju kao prevaru jer su na letovanju, druge krive alkohol, treće ne vide ništa loše u tome", izjavio je.

"Devojke kod kuće i devojke na letovanju su dve različite osobe. Znaju da ih tamo niko ne zna, da niko neće da ih osuđuje, da momak nikad neće saznati za prevaru, tako da mogu da se opuste i pokažu kakve se zapravo. Ovo ne pišem da bih se pohvalio nego da bih skrenuo pažnju momcima", završio je on.

