PISMO SVEKRVE UPUĆENO SNAJKI: Čuvaću vam decu tokom vikenda, ali obećaj da me nećeš ogovarati!

Odnos snajke i svekrve oduvek je bio problematičan, ali ovo duhovito pismo će vas sigurno nasmejati.

"Videla sam mnogo saveta za svekrve u kojima se govori šta smeju, a šta ne, sve kako snajki ne bi stale na žulj. Trudim se. Ali ako stvarno želiš da se slažemo, evo ti par pravila koje bi trebalo da slediš, takođe", početak je duhovitog pisma jedne svekrve upućenog snajki koje prenosimo u celosti.

"Ako ne misliš da sam dobrodošla u svakom trenutku onda mi to nemoj ni govoriti, pa onda kukati na Fejsbuku kako stalno visim u tvojoj kući i zabadam nos tamo gde mu nije mesto. Ako ne misliš uvek, onda povuci ručnu pre nego što to kažeš. Oprosti ako nisam shvatila da moram unapred zakazati termin kako bih videla unuče. Ako će nas to držati u miru, onda ću to i činiti. Shvatam da je dolazak bez najave nepristojan, ali iz nekog razloga ti mi se nikada ne javljaš na mobilni pa stoga…



Javi se na prokleti mobilni! Nisam operator koji ti pokušava uvaliti mobilnu tarifu koju ne treba. Majka sam tvog supruga, baka tvoje dece i najmanje što možeš učiniti je – javiti se na telefon kako bi mi rekla: "Oprosti, pune su mi ruke posla i ne mogu sada razgovarati."

Obožavam unuke, ali nisam 24/7 na raspolaganju. Iako ti tako ne misliš, ali i ja imam svoj život. Ako hoćeš da pripazim decu, učiniću to s oduševljenjem. Ali moraš me na vreme zamoliti kako bih organizovala svoj raspored. Ako očekuješ da poštujem tvoje vreme i prostor, molim, očekujem isto zauzvrat. Obećavam ti da ću se javiti kad me nazoveš.



Ponašaj se kao odrasla osoba i ne ogovaraj me iza leđa. Sigurna sam da moje dete, a moj sin je moje dete, ne voli biti između nas dve, baš kao što ni ti ne bi volela. Ako imaš problem sa mnom, ponašaj se kao odrasla žena i razgovaraj sa mnom o tome.

Pasivna agresija je samo agresija i nepristojna je. Nemoj govoriti kako mi je kuća uglancana i odmah otrovno dodavati kako ti ipak radije provodiš vreme s decom, a ne s metlom u ruci. Ti imaš malu decu, moja su odrasla. Svoje sam u tom resoru odradila. Shvati to. Ako je moja kuća sređena, to ne znači da te automatski kritikujem zbog nereda u tvojoj.

Nemoj mi kupovati odeću i ukrase, ako odudaraju od onog što već imam Darovanom konju ne gledam u zube, ali jasno je da kupujemo iz različitih kataloga. Bon za poklon ili nešto što su deca napravila, meni su dovoljni. Ako nisi primetila, imam modernu kuhinju i stvarno ne znam kamo bih s tim rustikalnim ukrasnim predmetima koje mi poklanjaš.

Ja odlučujem kako ću trošiti svoj novac. Ako želim zatrpati unuke s poklonima, to je zato što mogu i što ih volim. Od tebe ne očekujem da mi vraćaš do poslednjeg dinara.

Želim da moj sin bude srećan i da ima srećan brak, ali imam jednu vest za tebe: "Ja sam majka. Uvek ću biti majka. Ako vas bilo što rastavi, ja ću do kraja svog života biti tu za njega. Jednog dana će i tvoja deca odrasti pa ćeš to shvatiti."

Jesi li shvatila koliko sam ja sjajna majka? Toliko sjajna da sam vaspitala muškarca za kojeg si se odlučila udati i imati decu s njim. Možda nisam u trendu, ne čitam knjige o vaspitanju dece i možda nisam dorasla tvojim standardima, ali, čini se, ipak sam nekog vraga dobro napravila. Ne moraš skakati svaki put čim otvorim usta. Oprosti ako dajem savete koje nisi tražila, ali to iz mene progovaraju godine iskustva. Možda bi me trebala tu i tamo poslušati.



Znam da mi ne veruješ, ali ne pokušavam te kontrolisati ili osuđivati. Ne. Okej, možda te malo osuđujem. To je jače od mene, iako se trudim. Samo želim da moj sin i unuci imaju srećan i dobar život. On je tvoj muž, ali još uvek je i nečiji sin, brat, ujak, nećak i otac. Moraš ga deliti, sviđalo se to tebi ili ne. Budi darežljiva u tome, jer ja jesam. Zvuči li ti sve ovo izvodljivo? Nadam se da da. Evo, čuvaću vam decu preko vikenda da vas dvoje možete imati veče za sebe. Samo obećaj da me nećeš sve vreme ogovarati. Može?", završava pismo jedne svekrve upućeno snajki koje prenosi Scarrymommy.

