VELIKI POPUSTI I RASPRODAJE NAMEŠTAJA ZA VREME USKRŠNJIH PRAZNIKA

Vreme praznika je vreme darivanja, pa tako mnoge trgovine pripremaju posebne ponude, organizujući raznovrsne rasprodaje i sniženja.

Taj trend prate i ATLAS saloni nameštaja gde su sniženja već počela. Naime, povodom Uskršnih praznika, u periodu od 31. marta do 14. aprila tamo vas očekuje 20% popusta na nove porudžbine, kao i popusti do 70% na određene eksponate.

Ponuda obuhvata nameštaj poznatih italijanskih brendova kako u proizvodnji tapaciranog nameštaja IDP Italia, tako i u proizvodnji pločastog Pensarecasa.it, sa kuhinjama i garderoberima po meri, kao i kompletnim asortimanom za spavaće sobe i dnevne boravke. Pored pomenutih tu je i Stones, koji nam kroz svoju ponudu nudi prelep program klub stolova i trpezarijskih stolova i stolica i naravno Atlas, čije ugaone garniture,sofe, kreveti I fotelje u štofu i koži privlače najveću pažnju svojim dizajnom i beskompromisnim kvalitetom.

To znači da ćete biti u prilici da Vaš dom kompletno uredite po neverovatnim cenama, I to od kuhinje do dnevnog boravka preko spavaće sobe do trpezarije I dekoracije koja će upotpuniti vaš idealan dom. Zaista ponuda koja se ne propušta i koja svojom raznovrsnošću nudi kompletno opremanje životnog prostora po svačijem ukusu I meri.

Radno vreme ATLAS maloprodajnih objekata za vreme praznika će biti skraćeno u petak 6.4. i ponedeljak 9.4. i to od 10h-18h, dok je ostalim danima nepromenjeno, tako da popuste možete iskoristiti svakog radnog dana, uključujući i subotom od 10h-21h.

