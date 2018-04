KORISNO : Ovaj deo luka nikad ne bacajte, obrisaće svaku boru!

Sezona mladog luka je na pragu. Ako imate običaj da bacate zelenio deo, popularne pueruške, razmislite da to više ne radite. One podstiču protivupalna dejstva i veoma su korisne za ljudsko zdravlje.

Štiti srce

Pun je antioksidansa koji štiti ćelije u telu od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima.



Uz to, mladi luk drži pritisak u granicama normale i smanjuje rizik od tromba.



Vid



Sadrži vitamin A koji je važan za proizvodnju proteina u očima, zaslužnog za dobar vid.



Ljudi kojima nedostaje ovaj vitamin pate od noćnog slepila i drugih poremećaja.



Jača kosti



Vitamin C i K kojima mladi luk obiluje, dobri su za zaštitu kostiju. Samo jedan luk sadrži oko 20 odsto preporučene doze vitamina K i oko dva odsto vitamina C. I jedan i drugi važni su sa gustoću i čvrstoću kostiju.



Lepša koža



Verovali ili ne pomaže u stvaranju kolagena, koji je važan za lepu, zdravu i zategnutu kožu.



Kolagen je zaslužan za usporavanje nastanka bora na licu.

