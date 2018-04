KORISNI TRIKOVI: Kako da očistite mlade krompiriće za manje od 10 sekundi i da vam ruke ostanu čiste?

Svi smo jedva čekali sezonu mladih krompirića! Ipak, nervira vas što, kada ih ljuštite, vaše ruke ispaštaju. Pogledajte OVDE kako da obavite ovaj poslić bez maltretiranja ruku, kako da i napravite ručak, i ostanete negovanih ruku!

Rukavice za ljuštenje krompira su spas! Ovo je ultrakorisna stvar koju svi treba da imaju u kuhinji! Izrađene su od gume, a od običnih rukavica se razlikuju po ispupčenjima u predelu prstiju i unutrašnjosti šake. Dakle, one su reljefaste i sve što je potrebno je da ih navučete na ruke i njima istrljate krompir sa svih strana. I to je to, spreman je za pripremu. Danas OVDE ili pozivom na broj 011/6 888 999 možete poručiti par rukavica za ljuštenje krompira po SNIŽENOJ ceni!

foto: Promo

Još jedna prednost ovih rukavica je ta što ćete njima skinuti samo one delove koji su suvišni umesto da bacite pola krompira, kao što je uglavnom slučaj kada ih ljuštite nožem. Vaše ruke će ostati suve, čiste, bez tragova ljuštenja i posekotina. Rukavice možete koristiti i za ljuštenje drugog povrća: za šargarepe, tikvice itd.

Pogledajte u sledećem videu kako je njima lako ljuštiti povrće:

Poručite već danas svoj par rukavica po fantastično sniženoj ceni OVDE ili pozivom na broj 011/6 888 999.

( Promo tekst - Foto: Promo )

Kurir

Autor: Kurir