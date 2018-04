ISPOVEST ŽENE KOJA JE PREVARILA MUŽA: Sumnjala sam da me vara, negirao je! 8 meseci kasnije, spavala sam sa BIVŠIM!

Preljube su danas česta pojava u mnogim vezama i brakovima, a razlozi su brojni.

Obično su i neverovatna privlačnost ili velika požuda ono što spaja dvoje ljudi, a četiri žene navode svoje, ne baš tipične razloge prevare.



Varala sam jer sam usamljena

Šeron Hevort (43) u braku je 19 godina, a supruga je prevarila pre šest godina. Uzrok je, kaže, bila samoća.

"Moj muž je mnogo radio, bio je van kuće, a kada bi došao, samo bi spavao. Onda sam počela aferu sa kolegom s posla. Imali smo ista interesovanja, delili trenutke koje nisam mogla imati s mužem. Davao mi je komplimente i činio da se osećam posebno. Zbog svega toga, kao i zbog seksa, osećala sam se bolje i privlačnije", rekla je.

Šeron je u ovoj vezi opstala tri meseca, dok krivica nije učinila svoje. Priznala je, muž joj je oprostio, bilo mu je jasno koliko je bila usamljena.

foto: Profimedia

Prevarila sam supruga da bih više cenila ono šta imam

Studentkinja Oksana (31) iz Mančestera posle sedam meseci veze sa Džonom počela je da vara. Posle dva meseca paralelne veze ova dama ipak je shvatila da voli Džona, da su u pitanju iskrena, duboka osećanja. Aferu je priznala. Tri godine posle njene iskrenosti veza im je jača nego ikada.



"Sa Džonom je sve bilo u redu, on je bio veoma pažljiv, ali pomislila sam da sam se prerano skrasila. Morala sam probati nešto novo. Tako sam u izlasku s prijateljima upoznala muškarca s kojim sam osetila varnice. Razmenili smo telefone i tako je sve počelo. A završilo se preko poruke i nikada ga više nisam videla. Džonu nisam htela da priznam aferu, ali on je shvatio da se nešto dešava. Bio je slomljen kada sam priznala. Ali oprostio mi je. Nikada nismo bili srećniji nego sada i mislim da ne bih znala ceniti ovo što imamo da tad nisam iskusila prevaru", iskrena je Oksana.

Prevarila sam iz osvete

Rebeka je prevarila muža da bi mu vratila šest njegovih prevara.

"Promenio se čim sam ostala trudna. Počeo je kasnije da dolazi, a petkom bi otišao ujutro na posao i vraćao se tek u utorak, kao da je to najnormalnije ponašanje. U osmom mesecu trudnoće posumnjala sam da me vara. Angažovala sam detektiva, a on mi je otkrio da je u igri čak šest žena. Moj muž je sve negirao. Osam meseci kasnije počela sam da se viđam sa svojim oženjenim bivšim dečkom. To je trajalo tri godine i još više mi je zakomplikovalo sutuaciju. Shvatila sam da nisam srećna. Ostavila sam i supruga i ljubavnika. Verujem da ću jednom naći onog pravog ", rekla je Rebeka.

foto: Profimedia

Prevarila sam jer sam se zaljubila

Džo i Stjuart bili su prve komšije oboje u braku kada su započeli vezu 2011. Napistili su svoje partnere, preselili se i sada imaju trogodišnju ćerku Lili.

" Čim sa videla Stjuarta bio mi je privlačan, ali nikada nisam pomislila da će nešto među nama biti. Moj brak se tad raspadao, a u njemu sam pronašla utehu. Razgovarali smo, pa prešli na “Fejsbuk” poruke, dok se nismo našli jedne ponoći u dvorištu. To je prešlo u redovno viđanje, seks je bio divan i strastan. Mislila sa da je to prolazna avantura, za koju moj muž neće ni saznati jer smo imali dvoje dece. Ali Stjuarta nisam mogla da izbijem iz glave. Sve sam priznala mužu i otišla ", priča Džo.

Njen suprug je dobio kuću, ali i starateljstvo nad decom. Ipak, Džo nije bila nikada srećnija.

"Žao mi je jedino dece, tad su imali četiri i pet godina", kaže Džo.

foto: Ilustracija/Profimedia

