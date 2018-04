Trajno uklanjanje dlačica postaje sve popularnije i ne, više ne košta čitavo bogatstvo!

Sa dolaskom lepšeg vremena stiže i noćna mora svake žene - svakodnevno uklanjanje dlačica.

I dok samo retke srećnice imaju potrebu za depilacijom svega jednom mesečno, većina dama već dan nakon brijanja ponovo vidi ružne crne tačkice, koje kao da brzinom svetlosti izrastaju i kvare izgled nogu, ruku...

Tokom vrelih letnjih meseci i sezone kupaćih kostima, situacija postaje još gora. Svakodnevnim brijanjem zajedno sa dlačicama skida se i veoma tanak sloj predivne bronzane boje. Svakog dana sloj po sloj, i boja koju mnoge žene veoma teško postignu, brzo se skine. O gubljenju vremena da ne pričamo.

Upravo zato se mnoge žene okreću depilaciji. Preživeće i taj užasan bol, samo da ne bi morale svakoga dana da se hvataju brijača. Ali, kod depilacije se javlja drugi veliki problem - čekanje da dlačice dovoljno porastu.

Pošto rastu nejednako, potrebno je da ih ne dirate bar mesec dana, kako bi dostigle dužinu koju vosak i trake mogu da otklone. Tu je i mogućnost iritacije kože i alergijske reakcije, urastanje dlaka, crvenilo kojem treba i do 3 dana da se smiri. Da je bar tu kraj problema...

Ipak, postoji rešenje koje slobodno možemo da nazovemo idealnim - laserska epilacija, metoda kojoj se u današnje vreme okreće sve veći broj žena!

Tretman laserskog uklanjanja dlaka je prvi put primenjen u Americi davne 1996. godine, napretkom tehnologije je njegova efikasnost postajala sve bolja i trenutno je to jedna od najčešće primenjivanih kozmetičkih procedura kako u inostranstvu tako i u našoj zemlji pre svega zbog činjenice da više nije toliko skupa kao nekada, a ono što će vam pružiti definitivno jeste vredno svakog uloženog dinara.

Za početak, trajno će vam uštedeti vreme - jednom kada završite sa potrebnim tretmanima, završili ste sa dlakama zauvek! Vremenom ćete uštedeti i novac - više nikada nećete morati da plaćate depilaciju.

Pre nego što donesete bilo kakvu odluku, evo šta sve treba da znate o laserskoj epilaciji!

Šta je zapravo laserska epilacija i kako funkcioniše?

Laserska epilacija je u potpunosti bezbedna i najsavremenija metoda trajnog uklanjanja neželjenih dlačica sa tela i lica namenjena ženama i muškarcima.

Funkcioniše tako što laserski snop deluje na folikul dlake i uništava ga. Tada dlaka ispada iz korena i dalji rast joj je onemogućen. Nakon prvog tretmana, otpada 20-30% dlačica, a svakim sledećim tretmanom broj dlačica se sve više razređuje. Prvo otpadanje dlačica nakon prvog tretmana primetićete već nakon 10 do 14 dana. Već tada, primetićete da dlačice rastu znatno sporije, da su tanje i primetno proređene.

Koliko je tretmana potrebno da bi se dlačice zauvek ukonile?

Što su dlake jače, sve manje tretmana je potrebno. Za svetle dlačice poput onih na nausnicama, neophodnan je dodatni tretman, ali do punog efekta se dolazi kroz tri do šest tretmana, kada je uklonjeno više od 95 odsto dlačica. Razmak između tretmana mora biti od 6 do 8 nedelja, a u međuvremenu se dlačice ne smeju čupati. Ako morate da ih uklanjate, učinite to brijačem ili kremom.

Da li laserska epilacija zaista trajno ukloni dlačice?

Uvek postoji mogućnost da neka uporna dlačica “preživi”, međutim znajte da je efikasnost uklanjanja veća od 95%. Zbog tih eventualno preostalih 5% najupornijih dlačica tretman se može ponoviti nakon godinu dana i to samo na tačkama gde su ostale malje...

Sa kojih regija dlačice mogu da se uklanjaju pomoću lasera?

Lice, pazuh, podbradak, brada, ruke, stomak, leđa, prepone i cele noge su regije sa kojih potpuno bezbedno možete da uklonite dlačice zauvek. Dame se najčešće odlučuju za lasersku epilaciju nogu, prepona i pazuha, dok muškarci radije biraju grudi, leđa i ruke.

Kad birate mesto na kojem ćete odraditi lasersku epilaciju...

Morate da znate da postoje dve vrste epilacije - laserska epilacija i svetlosna, koja se radi IPL metodom. Oni koji su podvrgnuti svetlosnoj epilaciji doživeli su razočaranje i veruju da je laserska epilacija prevara. Zato je važno da znate da IPL aparat nema mogućnost da trajno ukloni dlačice, već ih samo uspavljuje. Gotovo 90 odsto beogradskih salona koristi IPL tehnologiju, pa je veoma važno da znate i pitate kojom metodom će vam biti urađena epilacija.

Najbolja tehnologija za lasersko uklanjanje dlačica koja se primenjuje u najprestižnijim svetskim klinikama sada je dostupna i kod nas.

U pitanju je Alma Soprano Ice laser i može se slobodno reći da je poslednja reč tehnologije u oblasti trajnog uklanjanja dlačica.

Od drugih lasera se izdvaja po sledećem:

- Bol i rizik od iritacija i opekotina je odstranjen, zahvaljujući specijalnom sistemu hlađenja



- Prilagođava se svim bojama i tipovima kože i dlačica

- Može da se koristi čak i na preplanuloj koži - nema potrebe čekati da koža bude svetla



- Zahvaljujući veličini sonde i brzini klika vreme trajanja tretmana je prepolovljeno

