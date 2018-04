DEVOJKE, NIJE DO VAS: On se ovih 7 stvari neće odreći ni pod tačkom "razno", džaba se trudite!

Koliko god da se trudite, ma i ako ste ljubav njegovog života, sledećih sedam stvari se vaš partner neće odreći! Takođe, velika je verovatnoća i da će se naljutiti ako mu uskratite mogućnost na nešto sa spiska.

1. Male bele laži

Kako biste se bolje osećali, on će s vremena na vreme "baciti" u vašem pravcu jednu do dve bezazlene laži. Možda m use ne sviđa kako vam stoji neki komad odeće, možda ne voli vašu mamu baš, nije ni važno. Znajte da on to čini samo da vas ne bi povredio.

2. Zameraće vam što vam treba mnogo vremena da se spremite, bez izuzetka

Iako voli kako izgledate "skockane", veme koje u to morate da uložite mu nije najomiljenija stvar na svetu. Znajte da je bitno da mu se dopadate kad se sredite, on neka se žali na vreme koliko hoće, ima vremena za sve, zar ne?

3. Gledaće druge žene

Prvo i osnovno - gledanje nije varanje. On sebi ne može pomoći i naprosto će mu oko s vremena na vreme "prošetati", bitno je da to ne čini on. Nemojte biti uznemirene zbog ovakvog ponašanja vašeg partnera.

4. Sport se prati i voli u isto vreme

Većina muškaraca je zainteresovana i za više od jednog sporta, a uglavnom vole sve! Nemojte ovo zadovoljstvo da mu uskraćujete. Najbolje je da ga pustite da gleda šta god hoće, a da vi to vreme pametno iskoristite.

5. Neće nikada posvećivati odeći previše pažnje

To se ne odnosi na sve muškarce, ali većina njih ne mari toliko za svoju odeću i njenu kupovinu prepuštaju devojkama ili ženama. Naravno da vole da dobro izgledaju, ali ne vole da vreme provode u kupovini odeće. Imajte to uvek u vidu.

6. Izbegavaće priču o osećanjima

Žene su uvek bile romantičnije i zato vole da razgovaraju o osećanjima. Međutim, muškarci su drugačiji, pragmatičniji i iako smatraju da je komunikacija potrebna za uspešnu vezu, ne žele stalno da razgovaraju o svojim osećanjima. Kada mu dođe - saslušajte ga i cenite to, a ako mu nije do razgovora nemojte ga terati.

7. Uvek će biti mamini sinovi

Neće se svi saglasiti sa ovim, ali muškarci su veoma vezani za svoje majke, ma koliko imali godina! To je razumljivo, jer je majka prva žena sa kojom su se susreli i koja ih je vaspitala da budu takvi kakvi su danas. Ako vam "prebaci" da njegova mama nešto bolje sprema od vas, recite mu da ćete se potruditi da to promenite. Svideće mu se vaša ambicioznost u tom domenu. Ipak, vas dve ste njegove omiljene dame na svetu.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/Superžena/Foto: Profimedia)

Kurir

Autor: Kurir