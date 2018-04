(VIDEO) BOLOVALA JE OD DEMENCIJE: U ishranu je uključila OVE namirnice i dogodilo se ČUDO!

Silvija Hatser (82) iz Velike Britanije bolovala je od demencije, a bila je u toliko lošem stanju da nije mogla prepoznati sina Marka.

Jednom prilikom je u bolnici, gde su je smestili zbog vlastite sigurnosti, optužila medicinske sestre da su je otele. Uglavnom, život ni njoj niti bližnjima nije bio lak. Demencija ju je totalno promenila.

Ali, nakon što je prešla na ishranu mediteranskog stila, dogodilo se čudo. Njen slučaj oporavka pamćenja toliko je fascinantan da je društvo za Alchajmerovu bolest počelo deliti njene recepte. Silvia je u ishranu, između ostalog, uključila brokoli kelj, spanać, semenke suncokreta, zeleni čaj, slatki krompir, borovnice pa čak i tamnu čokoladu, prenosi The Sun.

Poseban način ishrane za nju je osmislio sin Mark nakon što je, kaže, doživeo "najnižu tačku svog života".

"Nije me prepoznala pa je nazvala policiju. Mislila je da je oteta", prisetio se.

"Otkako su moj otac i brat umrli, majka i ja smo postali vrlo bliska mala porodična zajednica, a to što me više nije prepoznavala bilo je vrlo poražavajuće", nastavio je Mark.

Dodaje kako je s majkom znao ići svuda i počeo se osećati vrlo usamljeno otkako je počela da gubi pamćenje.

"Preko noći smo se pretvorili od srećne porodice do one koja je u krizi. Kada je napustila bolnicu razmislili smo o tome da proba alternativno lečenje umesto propisanih lekova. U nekim zemljama Alchajmerove bolesti gotovo da i nema zbog njihove ishrane. Svako zna za ribu, ali tu su i borovnice, jagode, brazilski orašasti plodovi koji i imaju oblik mozga što nam daje do znanja da su i dobri za mozak - rekao je.

