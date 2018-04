OVO NISTE ZNALI: Otkrivene TAJNE ženskog tela, evo i koje!

Različiti delovi ženskog tela mogu mnogo toga da otkriju o ličnosti, tvrde naučnici.

Istraživanje koje je sproveo Notingem Trent Univerzitet pokazalo je da su plavuše bolje u krevetu jer se žene osećaju mnogo više spremne na avanturu nakon što kosu oboje u svetliju boju.



Ranija istraživanja ukazuju na to da žene sa velikim grudima imaju bolje rezultate na testiranju koeficijenta inteligencije, dok su one sa punim usnama predodređene da budu u dugim vezama i to čak njih 60 odsto.

Evo koje su karakteristike ostalih žena i po čemu su to specifične.

Žene sa dužim prstima više eksperimentišu u seksu

Hormon testosteron budi u ženama želju za seksom, kao što igra ulogu u formiranju dugih prstiju tokom razvoja u materici. Dugačak domali prst otkriva damu koja voli da uživa u seksu.

Plavooke žene su pametnije

Ove žene su uspešnije u obrazovanju i uglavnom su fakultetski obrazovane. Isto istraživanje pokazalo je da osobe sa braon očima imaju brže reakcije te su zbog toga bolji u sportu.

Plavuše su bolje u krevetu, ali brinete zarađuju više

One koje se farbaju u svetliju boju su samopouzdanije, manje su inhibirane i više seksualno uzbuđene.

Crvenokose mrze zubare

One će pre otkazati odlazak kod zubara nego bilo ko drugi, piše dailymail.co.uk.

Otpornije su na anesteziju pa im treba 20 odsto više vremena. Što je duža kost, to nam je potrebnije više snage da se krećemo.

Velike usne ukazuju na dugu ljubav

Žene sa punijim usnama imaju 57 odsto veće šanse da imaju duge veze jer ih muškarci smatraju atraktivnima. Pune usne karakteristične su za mlađe žene jer s godinama kolagen nestaje iz organizma pa se usne stanjuju.

Figura peščanog sata odaje plodne žene

Žene sa ovim oblikom tela veoma lako začnu, jer imaju 37 odsto više hormona plodnosti. One sa većim zadnjicama rađaju pametniju decu jer se masti iz ovog dela tela koriste u formiranju mozga bebe u materici.

Duge ruke su seksi

Muškarcima su žene sa dugim rukama privlačnije od ostalih. Stručnjaci kažu da duge ruke odaju prikladnije partnere, ali nije jasno zašto.

Veće grudi povezane su sa većim koeficijentom inteligencije

Žene sa većim poprsjem imaju čak za 10 poena veći IQ od ostalih.

Ljudi sa većim nosem manje kijaju

To je zato što ovi ljudi udišu do 7 odsto manje iritantnih sastojaka iz vazduha i zagađivače, ali i polen jer im je nos efektivan filter.

Dugonogi ljudi manje oboljevaju od dijabetesa

Za svakih 4,3 centimetra dužine nogu kod ljudi se smanjuje rizik od dijabetesa za čak 19 odsto.

Ljudi sa zdepastim prstima trče brže

