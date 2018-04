ZANIMA VAS DA LI JE VAŠ DEČKO ZABORAVIO BIVŠU? Ovi znaci govore da je i dalje nije preboleo, bežite od njega!

Ako svog dečka prepoznate u ovome, bolje je da tražite dalje.

Za njega, ona je savršena, šta god učinila. Bez obzira što ga je ona ostavila, prevarila, razočarala, osramotila ili izneverila njegovo poverenje, on još uvek smatra kako je ona savršena. U tom slučaju nikada se nećete meriti s njom i zato je bolje to ni ne pokušavati.

Još uvek za nju ima snažne emocije. Ako često spominje kako je njegova bivša naporna, preterano dominantna, iritantna, to znači da su još uvek prisutne emocije s njegove strane kad je ona u pitanju.

foto: Profimedia

Izbegava bilo kakav razgovor o njoj. Ako je vaš frajer stvarno preboleo bivšu, priznaće vam koliko mu je to bilo bolno i kakva je to bila greška. Međutim, ako on ništa ne govori, kao da ta veza nije postojala, to znači da on još uvek nije raščistio svoja osećanja.

Njih dvoje su i dalje najbolji prijatelji. Normalno je u današnje vreme ostati u kontaktu s bivšom, ali postati najbolji prijatelj s njom odmah nakon prekida je čudno. Obzirom da su toliko povezani, vrlo lako se može dogoditi da neko od njih poželi da opet budu zajedno.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Cosmopolitan.hr, Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir