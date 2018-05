SA DVOJE DECE U ANTALIJU: Hoteli Kervansary Kundu i Kervansaray Lara, raj za decu u Antaliji!

Antalija letovalište u Turskoj , već godinama je poznato turistima iz naše zemlje. Ne samo poznato, već se sa slobodom može reći, jedna od omiljenih destinacija za letnji godišnji odmor. Razloga za to, svakako, ima puno. Ne samo da odlazite na dugo čekani godišnji odmor u mesto sa dugim plažama i toplim morem, bogatom kulturom i istorijom, već vas u odabranom hotelu čeka nadaleko poznata turska gostoljubivost i izvanredna usluga. Za vas to znači nekoliko dana raznovrsne trpeze, sa ukusnim delicijama svetske i turske kuhinje. Za vas to znači udobna ležaljka i veliki peškir za plažu. Za vas su to sitne, ali jako važne stvari koje godišnji odmor u turskoj čine različitim od svih ostalih dana u rodnom gradu, sa uobičajenim navikama i obavezama. To je za vas odmor!

foto: Promo

Šta bi još moglo da doprinese da sve bude čak i bolje? Da li je to ikako i moguće? Jeste!

foto: Promo

Zamislite sada da vaših dvoje mališana u pratnji dve odrasle osobe, u odabranom hotelu borave besplatno. To je sjajno, zar ne? Nije san, nije izmišljeno. U turističkoj agenciji 1 A Travel već dugi niz godina postoji dug spisak hotela koji pružaju ovu vrstu pogodnosti. „Dvoje dece gratis“ je upravo ono što će možda biti presudno prilikom donošenja konačne oluke prilikom pravljenja letnjih planova.

foto: Promo

Iz istog lanca, u Antaliji, oba rangirana sa 5* i sa Ultra All Inclusive uslugom, nude boravak za dva mališana gratis – Kervansaray Kundu i Kervansaray Lara

oba hotela su godinama unazad opravdali poverenje svojih gostiju po pitanju svakog aspekta hotelske usluge – smeštaja, ishrane, usluge i dodatnih sadržaja. Oba se nalaze na peščanoj plaži koja pripada samom hotelu i na kojoj gosti imaju mogućnost da koriste opremu za plažu (ležaljke, suncobrane, dušeke i peškire) bez dodatne nadoknade. I Lara, i Kundu raspolažu sa Spa centrom, u kojem se gosti mogu upoznati sa nekim novim sadržajima za relaksaciju, sa kojima se ranije nisu susretali ili se jednostavno opustiti u svom omiljenom vidu wellness zabave. Na raspolaganju gostima su sauna, tursko kupatilo (hamam) i đakuzi.

foto: Promo

Hoteli jesu omiljeni među porodicama, ali su vrlo često, zbog blizine centra i zabavnih sadržaja, veoma popularni i među mladima. Čak i bez planiranja vremena van hotela, ni porodicama, ni mladim ljudima neće biti dosadno. Sami hoteli su vrlo inovativni i vredni po pitanju dodatnih usluga i sadržaja zabavnog karaktera.

foto: Promo

U hotelu Kervansaray Lara gosti mogu da uživaju u širokoj lepezi restoranske usluge – osim glavnog restorana, hotel raspolaže sa još tri a la carte restorana, različite, a veoma bogate ponude. Apsolutno ista situacija je i u drugom hotelu, Kervansaray Kundu, pa tako pravi gurmani mogu da uživaju u internacionalnoj i turskoj kuhinji, ali i u specijalitetima iz Italije ili specijalitetima od ribe.

foto: Promo

Možemo da vam pričamo dan i noć, da vam prepričavamo naše i utiske naših putnika, ali to nije to dok ne doživite kompletan utisak sami. Posetite poslovnicu ili sajt turističke agencije 1 A Travel za više informacija i dodatna pitanja.

