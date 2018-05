KOLIKO MOŽE BITI UZBUDLJIVO LETOVANJE U EGIPTU: Hurgada nije samo vreli pesak i tirkizno more

Zamislimo da nikada do sada niste kročili na afrički kontinent i da je ovo vaša prva poseta Egiptu . Zamislimo da ste se odlučili za letovanje u Hurgadi na osnovu brojnih preporuka od strane prijatelja i porodice, koji su tamo već doživeli nezaboravne trenutke. Kada sve to zamislimo, dodajmo na to sve te fotografije kojima je preplavljen internet – prozirno, tirkizno more koje zapljuskuje sitan, zlatni pesak, raskošni hotelski kompleksi, predivno drveće i cvetne bašte koje ih okružuju...

Ne grešite, Hurgada jeste sve to. Baš takva slika će se stvoriti pred vama ukoliko se odlučite za hotel Desert Rose 5* . Beskrajne aleje raznobojnog i mirisnog rastinja, uredni i primamljivi bazeni za svakoga i peščana laguna gde je kupanje pravo uživanje. Ovaj hotel je jedan od onih u koje se gosti rado vraćaju, u kom je vrlo dobar odnos kvaliteta usluge i cena. S druge strane, ukoliko želite da upoznate i novi, turistički centar Memšu, možda je za vas bolji izbor Hilton Hurghada Resort 5* koji se može ponosno pohvaliti jako lepom, pažljivo uređenom, peščanom plažom. Na sličnoj lokaciji, sa takođe odličnom, peščanom plažom na kojoj se uživa u šarenom hladu, pod visokim, bujnim palmama, nalazi se hotel Continental Hurghada 5* .

S druge strane, možda ste odmor u Egiptu zamislili u nekom od ekskluzivnijih, po svemu drugačijih hotela. Možda ste zamislili jednostavnu eleganciju, miran ambijent i dizajn istančanog ukusa. Ako vam se dopada ideja tihe, ambijentalne muzike koja upotpunjuje urednu, nenatrpanu atmosferu u bašti, od koje kratkom šetnjom pored bazena stižete do peščane plaže – onda bi vam se sigurno dopao Premier Le Reve 5* . O ovom, slobodno možemo reći, biseru Sahl Hasheesha, imamo samo reči hvale .

U turističkoj agenciji 1 A Travel će vam pomoći oko izbora pravoog hotela. Nemojte stati sa maštanjem i planiranjem kada izaberete hotel po svojoj meri. Da, vaš hotel će vam svakako pružiti odmor koji priželjkujete preko cele godine i zabavu koja se ne zaboravlja tek tako, ali odvažite se da upoznate i drugačiji Egipat. Po dolasku na destinaciju, svakako ćete čuti za brojne mogućnosti za zabavu i avanturu, koje se otvaraju tokom vašeg boravka u Hurgadi. Snorkling i izlet na Rajsko ostrvo je nešto što oduzima dah, poseta Kairu vredna svakog minuta vožnje, ali danas ćemo malo više pažnje posvetiti safariju u Sahari.

Ranom zorom, dok još ni sunce nije budno, avantura počinje na klupi terenskog vozila koje juri kroz još uvek mračnu pustinju. Nakon jedinstvenog prizora rađanja sunca nad peščanim dinama Sahare, zaputićete se još dublje u pustinju, sve do beduinskog sela u kom vas očekuje bezbroj različitih senzacija za sva čula. Naravno da je na vama da izaberete šta je to što će na vas ostaviti najsnažniji utisak. Da li će to biti ukus vrelog, beduinskog čaja i šiše dok u turskom sedu odmarate u hladu krova od pruća, na zemljanoj klupi prekrivenoj šarenim ćilimima? Možda iskustvo jahanja kamile ili upoznavanje sa životom beduina, njihovih žena i dece, načina na koji se leče retkim korenjem i biljem koje nalaze u pustinji ili ukusa njihovog nazovi hleba koji se pravi od jednostavnih sastojaka i peče na improvizovanim pećima? Ravnodušni sigurno nećete otići iz tog malenog sela u kome je vreme davno stalo. Izlet u pustinji nastavlja se sa uzbudljivom vožnjom kvadovima, gde vas ništa neće spasiti da na sebi ponesete uspomene u vidu peska, bez obzira koliko ste dobro vezali tu „huseinku“ i zaštitili se tamnim naočarama. Pesak vam se uvlači u garderobu, a Egipat pod kožu. Verujte na reč.

