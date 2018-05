(VIDEO) BORILA SE SA DEPRESIJOM, PA JE POSTALA ZAVISNA OD SEKSA: Molila sam muža da spavamo 5 puta na dan i to mi nije bilo dovoljno!

Rebeka Barker je bivša zavisnica od seksa, a svima je ispričala o zavisnosti kroz koji je prošla.

Ona je priznala da joj seks 5 puta na dan nije bio dovoljan i dodaje kako ju je zavisnost obuzela 2014. godine i uništila joj vezu.

"Bila je to doslovno prva stvar na koju bih ujutru pomislila kada bih se probudila, jednostavno nisam mogla to da smetnem s uma", priznala je i dodala:

"Osećala sam kao da me sve podseća na to. Mislim da je to bilo povezano s mojom depresijom i nedostatkom serotonina", dodala je Rebeka i otkrila kako se njenom partneru na početku sviđalo to što ona konstantno želi "igrarije u krevetu, ali kasnije više nije mogao da razume.

Tad ju je čak optužio za aferu pa je krajem 2014. odlučila kako joj je potrebna "pauza". Tad se preselila kod majke, a veza je brzo pukla. Gospođi Barker dijagnostifikovana je depresija 2012. godine nakon što je rodila svoje treće dete. Kaže da je uspela da savlada sve tako što je promenila je posao, prekinula s partnerom i preselila se u Francusku.

"Napravila sam puno promena u životnom stilu kako bih prevladala depresiju i zavisnost i to je za mene upalilo", zaključila je.

