NEMA VIŠE DILEME: Evo kako da znate koja prošlogodišnja krema za sunčanje je za upotrebu!

Spremate se za more a detalj koji ste slučajno pronašli su prošlogodišnje kreme za sunčanje.

Sada ste u dilemi koja od njih je još uvek dobra za korišćenje.

Evo nekoliko saveta kako da proverite trajnost ovih proizvoda.



Proverite rok trajanja

Kreme za sunčanje počinju da slabe i smanjuje im se delotvornost posle tri godine, ali samo ukoliko ih nikada niste otvarali. To je upravo rok trajanja koji stoji utisnut na ambalaži. (Bacili ste kutiju, a na proizvodu nije istaknut datum? Ako ste bacili kutiju, a na proizdovu nije istaknut datum, sledeći put zapišite markerom na ambalaži kada ste ga kupili. Većina formula sadrži konzervanse, pa će tako mnogi od njih imati dejstvo i nakon isteka roka trajanja, međutim neće imati toliku zaštitnu moć.

Čuvajte se otvorenih bočica

Ako ste samo nekoliko puta koristili svoj SPF preparat prošle godine i nije bio izlagan suncu i visokim temperaturama, bezbedan je za korišćenje. Međutim, uzmite u obzir gde ste ga držali. Da li je stajao na toplom mestu mesecima? Ako je tako, bacite ga: vrućina može da razgradi zaštitne sastojke. Ukoliko je preparat promenio boju ili se proredio ili zgrudvao, neće vam pružiti potrebnu zaštitu.

Pametno skladištite

Držite bočice na hladnom i tamnom mestu (nikako u kupatilu – vlažan prostor i toplota kada se tuširate nisu idealni uslovi).

Koristite ih!

"Ako kupite preparat za sunčanje na početku letovanja – i koristite dovoljnu količinu pri svakom mazanju – trebalo bi da ga potrošite do polaska kući", kaže dr Zihner. On preporučuje količinu od 30 grama (jedna šot čašica) losiona za celo telo i četiri poteza napred-nazad kada mažete SPF balzam za usne ili stik za osetljiva područja. Kada su sprejovi u pitanju, prskajte sve dok ne prekrijete celu površinu kože. Za lice, "trebalo bi da koristite hidrantnu kremu sa zaštitom tokom cele godine, čak i kada je oblačno. To znači da ćete kupovati novu kremu za lice na svakih mesec-dva", kaže dr Marmur.

