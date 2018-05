PISMO SVIM ŽENAMA Molim vas, poštujte sebe. Nemojte se vratiti onom koji vas je jednom ostavio!

Ne vraćajte se osobi koja se okrenula, ostavljajući vas na miru, dok ste ga zamolili da ostanu. Nemojte se vratiti osobi koja nikada nije ispunila obećanja.

Zaslužuješ nekoga ko nikad neće ni sanjati da te napusti. Zaradili ste ljubav u kojoj ćete biti sigurni da ste zaštićeni od patnje i bola.

Zaslužujete nekoga ko nikada neće želeti da vidi vaše suze za nešto što vam je uradio. Razumem. To je lako učiniti kada onaj koji vas voli moli da ostanete. Lako je verovati kada želite da čujete ono što vam govori. I posebno voli onu koju ne bi voleo.



Ali saslušajte me sada, kada vas pita da se vratite njemu i kada vam kaže da će sve biti drugačije i on će vam reći sve što biste želeli da čujete, molim vas ne verujte.



Već vam je pokazao ko je bio kada vas je prvi napustio. Već vam je pokazao kako se oseća kad se okrenuo i pozdravio se.



Ne budi luda, piše na sajtu zdravaisretna .



Znam da očajnički želite da budete voljeni baš kao i svi ostali. Znam da očajnički želite da se obožavate i bezbrižno zaljublju, kao što svi radimo. Ali osoba koja vas je napustila opet će otići. Osoba koja vas je napustila nikada neće biti onaj koji će trajno ostati.



Zato ga nemojte brinuti čim vas nazove. Nemojte biti onaj koji će ispuniti njegovu prazninu. Zato što zna da ga voliš. Zna da će vam biti na raspolaganju kada prođe. Ne radi to. Ne dajte mu ponovo svoju ljubav u dlan, jer će ga opet prekinuti.

foto: Shutterstock



Budite prvi. Pobeći u drugom pravcu ako se pojavi ispred vaših vrata. Trči i ne gleda nazad. Kao što je i on uradio s tobom.



Zaljubljeni ste, i prilično je prirodno. Ali zar ne želiš da osećaš da te neko ceni, da te voli i da te bogatio? Jer u takvoj ljubavi nikad nećeš biti mirna, uvek ćeš se pitati da će te opet ostaviti. Jer ste ga upoznali i znate kako je to učiniti.



Ne radi to. Zaštitite svoje srce i reci ne. Setite se šta vam je već uradio. Ne zaboravite da vas je već slomio, i on ima toliko hrabrosti da se ponovo pojavite pred vama.



Molim vas, nemojte se vratiti na tu lažnu nadu. Nemojte se vratiti sa laži i lažnim obećanjima i suzama. Nemojte se vratiti na pitanja i strah. Ne vraćaj se ponovo.

Zaslužuješ mnogo više od njega. Znam da je sada teško čuti, jer na prelomu znam da se plašiš da ćete ostati sami ako ga ne primite.

foto: Profimedia





Znam da čak i možeš da veruješ da se to promenilo, da je prvi put napravio grešku da ide, ali molim te hvatajte hrabrost i razmislite o sebi i vašim osećanjima.



Posle nekog vremena, videćete da ste učinili najbolju stvar ikada, jer ste rekli ne.

mislipozitivi/zdravaisretna

Kurir

Autor: Kurir