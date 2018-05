VEŽBAMA DO GUZE IZ SNOVA: Primenite ove savete i svi će vam zavideti na zadnjici! (VIDEO)

Lepotice moje drage 🙋‍♀️ Vi odlicno znate da ja svoju “popularnost” uvek koristim za prave svari! Ja ovu “popularnost” nisam ni sanjala... Juce mi je stiglo milion poruka od predivnih Grka jer sam zavrsila u njihovom nacionalnom dnevniku 😂 Kao senzacija.. Zapravo kao svetska prvakinja u Sambo-u ! Naravno sve ih je sokirao moj izgled jer sam zenstvena...Znate kako to ide ja sam borac pa po difoltu sam trebala da budem i muskobanjasta! Postoje neke stvari koje su mnogo bitnije od izgleda i ja nisam zavrsila u svim Grckim medijima jer sam najlepsa na svetu...Oni pricaju o meni jer sam Svetski Prvak! E pa drage moje devojke ovo i pisem da shvatite da je lepota i prolazna i manje bitna za sve u zivotu! Ja do titule svetskog prvaka nisam dosla jer sam bila “lepa”, dosla sam jer sam mnogo radila/trenirala! Svaka od vas moze biti u necemu Svetski Prvak! Svaka od vas ima talenat za nesto! Samo sto svaka od vas nije vredna i ne stigne do tog “Svetskog Prvaka”! E tu se ja ljutim na vas sto sebe ne cenite dovoljno i sto ne radite na sebi! Ja nisam imala podrsku ni sa jedne strane ja sam neko je sve svoje uspehe SAMA postigla! Bukvalno SAMA! Znate li kako ?! Bila sam vredna i radna i nikada nisam odustala! I kad su mi se desile uzasne stvari i sad kad su moja kolena potpuno unistena ja sam opet SVETSKI PRVAK, a znate li zasto? Zato sto i dan danas radim na sebi! I naravno ne odustajem 👏 Svaka od vas to moze biti zato krenite u NAPAD i osvojite svet ❤️🙋‍♀️ Volim Vas

