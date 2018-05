BRZO, A IPAK EFIKASNO ČIŠĆENJE NAMEŠTAJA: FUR WIZARD za nameštaj bez dlaka i prljavštine!

Ne dozvolite da vam nameštaj bude neuredan, čak i ako imate ljubimce koji se linjaju na sve strane! Fur Wizard je magična spravica koja će vam pomoći da eliminišete svaku dlaku sa svoje garniture, fotelje, ali i sa odeće – pogledajte OVDE!

Fur Wizard je fantastična spravica koja može da ukloni i najupornije dlake sa kreveta, kauča, fotelje, pa i odeće. Do sada ste za ovakve stvari morali da vadite usisvač i gubite vreme, a sada vam je do blistavog nameštaja potrebno samo par poteza. Ne može da se potroši i za njega vam nisu potrebni zamenski delovi. Čišćenje obavljate u samo 3 koraka: prevučete preko željene površine u pravcu strelice na Fur Wizardu, ubacite ga u postoje kada se nakupi dlakama, izvučete ga i kraj, ponovo je čist! I on i vaš nameštaj i odeća! Danas ga OVDE ili pozivom na broj 011/6 888 999 možete poručiti po SNIŽENOJ CENI od samo 990 rsd!

foto: Promo

Uz veliki Fur Wizard u pakovanju dobijate i manji koji lako stane čak i u malu torbicu i koji po potrebi možete poneti kada negde putujete. Pogledajte u sledećem videu zašto svi treba da ga imaju:

Poručite odmagh svoj Fur Wizard i jednom za svagda se rešite dosadnih dlaka! Poručite odmah OVDE ili pozivom na broj 011/6 888 999.

(Promo - tekst / Foto:Promo)

Kurir

Autor: Kurir