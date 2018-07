72 SATA BIO JE NA STROGOM POSTU: Nije jeo ništa, pio je samo 6 litara vode dnevno, a rezultati su ga ŠOKIRALI! (VIDEO)

Da li je moguće da bez hrane izdržite tri dana, bez kafe, bez sokova, bez dodataka, samo na vodi i da li je bezbedno?.

Fitnes istruktor Heri Tomas koji se 12 godina profesionalno bavio sportom i bio lični trener odlučio se na neverovatan eksperiment - da izdrži storgi post od tri dana samo na vodi.

Budući da je tokom svog posla počeo i da se interesuje za zdravu ishranu došao je na ideju da proba da izdrži bez hrane tri dana i da vidi šta će se desiti sa njegovim telom.

Napomenuo je da to ne sme svako da radi, pre svega zbog zdravlja i da pre nego što neko i pokuša da izdrži bez hrane 72 sata, mora da prođe medicinske preglede i da bude potpuno zdrav.

"Bio sam u fitnes industriji duže od 12 godina i za to vreme sam se zainteresovao za shranu. Godine iskustva su me naučile da je ishrana najvažnija stvar, bez obzira na to kakvi su vaši fitnes ciljevi", rekao je.



"Zdrava ishrana nije samo gubitak telesne težine, već utiče na sve, pomaže u ozdravljenju, povećava energiju, podiže raspoloženje, poboljšava spavanje, kao i kognitivne sposobnosti. Mi smo mašine napravljene od mesa, a hrana je gorivo uz pomoć kojeg naše telo funkcioniše", rekao je ovaj instruktor, pre nego što je krenuo s postom.



"Svi su čuli za dijetu 5:2 (jedemo normalno pet dana i brzo dva), a možda ste čuli za 16:8, za koje ne jedete ništa 16 sati, a zatim jedete samo u okviru 8 sati. Ove dijete su dobre za gubitku težine jer u suštini preskočite svoj prvi ili poslednji obrok dana, što znači da unosite manje kalorija. Ovaj pristup sam koristio i vidio sam neke dobre rezultate, što me je više zainteresovalo za strogi posta".

"Mnogo sam čitao o brzim dijetama, a mene je zainteresovala upravo 72-časovni post. Očigledno je, ako ne jedete, da ćete isptopiti svoje masti, što će dovesti do gubitka težine. Ali su ljudi tvrdili da su, pored gubitka kilograma, poboljšali imunološki sistem, regulisali šećer u krvi i smanjiti upale. Drugi su tvrdili da je to podvala - pa sam zaključio da bi eksperimentu priđem sa zdravom dozom skepticizma.

Početak

Volim da jedem i jedem dosta, tako da je sama ideja da išta ne jedem 72 sata bila zastrašujuće. Prvi dan je bio najteži - do 17 sati sam mi je pucala glava od bolova, uprkos što sam pio oko šest litara vode. Mislim da je to delimično jer nisam pio kafu (obično sam pio tri jake kafe dnevno). Neko mi je preporučio da piijem rastvor soli bogat mineralima, kao što je himalajska so. Da li je to bio efekat placeba ili ne, glavobolja je uskoro nestala.

Tokom prvog dana moj um mi je uporno slao signal da sam gladan. Drugi dan moj stomak mi je govorio da sam gladan i nepprestano je "krčao". Trećeg dana nisam bio uopšte gladan. Nisam gubio energiju, a trenirao sam svaki dan. Čak sam završio i dva treninga trećeg dana i to je bio veoma zahtevan trening i nisam zabušavao".

Navike

Tokom našeg života mi živimo kao da smo na autopilotu, jedemo kada smo navikli. Svako jutro sam išao u pekaru i jedva sam čekao da uđem i kupim moj omiljen doručak. Ali nakon nekoliko dana, počeo sam da shvatam da je moja "glad" samo rutina. "Ne mogu da funkcionišem bez doručka", "Treba mi kafa kako bi počeo dan"... Jedna od mojih navika bila je odlazak tokom večeri do frižidera. Toliko dugo sam tako radio da mi je to ušlo u rutinu i shvatio sam da i kad nisam gladan opet odlazim do frižidera jer je moj um tako načio.

Moć misli

Još jedna stvar koju sam primetio jeste moć naših misli. Prvi dan, ljudi bi me pitali kako se osećam. Bez razmišljanja sam odgovorao: "Gladan sam". To se desilo najmanje četiri puta pre nego što sam shvatio da u stvari nisam gladan. Koliko puta ste rekli da ste umorni, uznemireni ili da vam je dosadno? Ako kažete da ste umorni, bićete umorni. Pokušajte da izbacite negativne odgovore i bićete pozitivniji. Nakon što sam završio 72 sata, više od 20 ljudi, odlučilo je da isproba isto, ali ih je vrlo malo izdržalo 72 sata. Većina je govorila: "Mislim da to ne mogu da izdržim" ili "biće stvarno teško". Ako imate cilj, recite sebi da ćete ga završiti. Ovo važi za sve situacije, od onih koji žele da smršaju, do onih koji traže posao ili se penju na planinu.

Gubitak masti

Gubitak kilograma nije bio moj primaran cilj kada sam krenuo sa strogim postom, ali su rezultati koji sam postigao prilično iznenađujući. Izgubio sam 3,2 kilograma, i to uglavnom masti, ali nisam izgubio mnogo mišićne mase, što je bilo veliko iznenađenje. Izgledao sam vitkiji, a u narednim nedeljama sam održao težinu. Naravno, važno je obratiti pažnju na količinu hrane koju jedete posle posta, jer se kilogrami mogu neverovatnom brzinom da se vrate.

Nema ništa loše u brzom gubljenju kilograma, a ove dijete nisu održive i treba pažljivo da se sprovode. Postoji velika razlika između zdravog čoveka koji istražuje ovu vrstu posta kako bi bolje razumeo svoje telo i nekoga koji ima problem sa poremeđajem u ishrani i to koristi kako ne bi jeo, što je veoma opasno i rizično za zdravlje i život.

