LENA OTKRIVA: Ovo su najbolji tretmani za mršavljenje!

LASER

Laser "zerona" poslednja je reč tehnologije, efikasna i potpuno neinvazivna, bezbolna i sigurna metoda. Jedna od najzastupljenijih procedura sa "zeronom" je preoblikovanje tela. Po tome je i ovaj niskofrekventni hladni laser prepoznatljiv u svetu. Svojim dejstvom omogućava ne samo lokalno mršavljenje već zdravo i sistemsko. Ne zagreva i ne oštećuje tkivo, što ga čini dostupnim i osobama koje zbog određenih zdravstvenih problema ne smeju da koriste nijednu modernu proceduru u gubitku viška masnih naslaga. Lekar određuje džinu trajanja tretmana. Može se primenjivati na svim delovima tela gde postoji višak masnih naslaga. Tretman se radi svaki drugi dan, traje od 30 do 45 minuta i potrebno je uraditi najmanje šest tretmana. Za dve nedelje moguće je skinuti jedan do dva konfekcijska broja.

Cena po tretmanu od 6.000 do 8.500 dinara.

LIMFNA DRENAŽA

Aparaturna limfna drenaža predstavlja ubrzani metod čišćenja i detoksikacije limfnog sistema. U zakrčenom limfnom sistemu limfna tečnost je gusta, puna toksina i nije u mogućnosti da nesmetano cirkuliše i eliminiše toksine iz organizma. Ovim postupkom uklanja se višak tečnosti iz tkiva. Ovo predstavlja prvi korak u borbi protiv masnih naslaga, a blagotvorno dejstvo drenaže je i poboljšanje izgleda kože. Tretmani limfne drenaže se sprovode u trajanju od po 45 minuta ili kraće, svaki ili svaki drugi dan četiri do šest nedelja.

Cena se kreće od 1.500 dinara pa naviše, u zavisnosti od regije koja se radi.

LIPOLIZA

Lipoliza je metoda koja se koristi pre svega za topljenje masti. Ljudima koji nemaju prevelik višak kilograma, već imaju problem sa masnim naslagama skupljenim na određenim delovima tela, upravo je ovo idealan tretman za njih. Tretman lipolize se izvodi korišćenjem lipolitičkih koktela koji dovode do sagorevanja masnih naslaga u određenoj regiji. U najvećem broju slučajeva se primenjuje na butinama, stomaku, bokovima i zadnjici, podbratku. Tretman lipolize traje oko 30 minuta, a na mestu uboda može se javiti blag otok, crvenilo ili modrice koje se povuku nakon nedelju dana. Prosečno je za postizanje željenog efekta potrebno tri-četiri tretmana. Međutim, u zavisnosti od količine masnog tkiva na telu nekada je dovoljan i samo jedan tretman.

Tretman lipolize se radi jednom mesečno, a cena je oko 8.400 dinara.

KAVITACIJA

Kavitacija je tretman koji se koristi za uklanjanje celulita i lokalizovanih masnih naslaga. Kavitacija je neinvazivna i bezbolna metoda za eliminaciju celulita i masnih naslaga pomoću niskofrekventnih ultrazvučnih talasa, koji buše masne ćelije. Regije koje se sa najvećim uspehom tretiraju su: stomak, struk, kukovi, gluteus, unutrašnja strana butina, natkolenice, nadlaktice... Trajanje tretmana je maksimum 40 min. po regiji, što je dozvoljena gornja granica izloženosti ultrazvuku ove frekvencije i intenziteta, a najoptimalnije vreme kavitacije je 30 min. Razmak između dva tretmana je od pet do sedam dana pošto organizmu treba vremena da hidrolizuje opuštene trigliceride i da izbaci sve produkte raspada masnih ćelija, kao i da preradi i eliminiše oslobođene masne kiseline.

Prosečna cena za paket od šest tretmana po 30 minuta je 6.000 dinara.

VAKUUM

Vakuum masaža podrazumeva da vakuum preko aplikatora stvara kružni kožni nabor u kom se povećava rastegljivost vezivnog tkiva i dolazi do širenja kapilara. Ovom terapijom mehanički se izvlači celulit bliže površini kože i ubrzava cirkulacija u tretiranom području. Time se znatno poboljšava dotok sveže krvi i kiseonika na oštećenim mestima, a posledica je bolja razmena materija u tretiranoj regiji, pa vezivno tkivo postaje još elastičnije. Povećanjem rastegljivosti vezivnog tkiva ubrzava se i protok limfe, pa se samim tim eliminiše i višak tečnosti i štetnih produkata. Rezultat je bolje oblikovano telo i glatka koža. Tretman traje od 20 do 40 minuta po potrebi i može se ponavljati na tri do sedam dana, u zavisnosti od namene terapije.

Cena tretmana kreće se od 600 do 1.000 dinara u zavisnosti od trajanja.

Postoji li brzo i efikasno rešenje

Svakog dana vidimo bezbroj reklama koje nam obećavaju brzo i efikasno skidanje kilograma - pilula dnevno, jedete sve što želite i gubite kilograme, ovo je preparat broj 1, idealno rešenje... Možda za nekog stvarno i jesu, ali najčešće je to makretinški trik. Pitali smo Leninog lekara da li postoji idealan lek protiv gojaznosti.

LEKOVI PROTIV GOJAZNOSTI: JUČE, DANAS, SUTRA

Doc. dr Janko Samardžić, klinički farmakolog

Idealan lek protiv gojaznosti, koji se dobro podnosi i koji bi smanjivao telesnu težinu bez povratnog efekta, još uvek ne postoji. Jedini lek koji se do sada zadržao u upotrebi jeste "orlistat", koji smanjuje apsorpciju masti iz hrane u crevnom traktu, dok su prethodno odobreni "rimonabant" i "sibutramin" povučeni zbog ozbiljnih neželjenih efekata. Brojni dijetetski preparati za mršavljenje koji se nalaze na tržištu nisu lekovi, što znači da nisu prošli rigoroznu proceduru kliničkih ispitivanja i najčešće dovode samo do kratkotrajnih efekata. Realno je da se današnjim lekovima poput "orlistata" može izgubiti 5-10% telesne težine tokom 6-12 meseci, dok se gubitak 20-30% težine može postići samo hirurškim metodama.



Danas se sprovode intenzivna istraživanja na polju sinteze lekova protiv gojaznosti, jer se broj osoba sa prekomernom težinom rapidno povećava i dobija epidemijske razmere, a terapijske mogućnosti su još uvek vrlo ograničene. Nedavno je u Evropi odobren lek "liraglutid", koji je prvobitno bio namenjen lečenju dijabetesa tipa 2, ali se naknadno pokazao efikasnim i kod gojaznosti jer smanjuje apetit. Primenjuje se u vidu injekcija i pokazao se prilično efikasnim u kliničkim ispitivanjima, ali je cena ove terapije još uvek dosta visoka. U narednom periodu imaćemo svakako više informacija o njegovoj dugoročnoj efikasnosti i bezbednosti kod osoba sa prekomernom težinom, a vremenom će se i cena smanjiti.



- Kad želim da skinem što više kilograma za nedelju dana, trudim se da pijem dosta vode i ne večeravam. Jasmina (41)

- Idem na treninge svaki dan po dva sata. Marina (33)

- Ne jedem brzu hranu, ne pijem gazirana pića, šetam, a ako želim ravan stomak, moj trik je i steznik. Sofija (39)

- Kad želim da uđem u omiljenu usku haljinu, na nekoliko dana smanjim obroke samo da preživim, a dan pred oblačenje ne jedem baš ništa. Natalija (41)

- Ako imam nedelju dana za skidanje kilograma, obično pijem dosta tečnosti, jedem samo ribu, voće i povrće i treniram. Nekad i dva puta dnevno. Sanja (49)

