6 NAVIKA ZA ZDRAV I DUG ŽIVOT: Evo šta žene mogu da nauče od muškaraca!

Iako nam se suprotni pol često čini kao loš izvor inspiracije kad je zdravlje u pitanju, muškarci ipak imaju nekoliko pametnih i veoma korisnih navika.

Budite timski igrač

Muškarci često igraju timske sportove koji imaju takmičarski element, što znači da se dobro zabavljaju dok pokušavaju da ostanu fit. Ako vežbate s prijateljima kao deo tima, manja je verovatnoća da ćete provesti veče zavaljeni na kauču jer nećete hteti da ih ostavite na cedilu. Ne potcenjujte činjenicu da ste deo tima - to gradi komunikacione veštine i odličan je način za upoznavanje novih ljudi.

Jedite poput muškarca

Muškarci jedu zbog goriva, a žene imaju emocionalnu vezu s hranom, koristeći je kao nagradu ili utehu. Žene su podstaknute na dijetu "zahvaljujući" brojnim časopisima i reklamama, dok s muškarcima to nije slučaj. Kao rezultat, muški metabolizam radi efikasnije jer nije pogođen lišavanjem hrane, koje kod žena traje godinama, kao i jo-jo efektom. Tu nije reč samo o muškom stavu prema hrani nego i o izboru namirnica. Ono što žene mogu da nauče od muškaraca jeste da povećaju unos belančevina. To zaustavlja dramatično opadanje nivoa šećera u krvi (koje inače vodi do intenzivne želje za slatkim).

Naljutite se

Dečaci nauče kako da se izbore za sebe. Kao rezultat toga, oni se s ljutnjom nose tako što eksplodiraju, dok devojčice, odnosno žene to nose u sebi, što je uzrok još većeg stresa. Istraživanje sprovedeno na bostonskom univerzitetu otkrilo je da žene koje potiskuju svoju ljutnju imaju veći rizik od preuranjene smrti, i to od bolesti srca, što je povezano s povećanim nivoima stresa. Muškarci se manje opterećuju tuđim mišljenjem ili osećanjima. Izazov za oba pola je da budu nametljivi, ali ne i agresivni. Ne podižite glas, nego mirno kažite da ste ljuti i jasno objasnite zbog čega.

Neka vam san bude prioritet

Prema istraživanjima, 70 odsto žena iskusilo je probleme sa spavanjem, pa se ugledajte na muški pol i neka vam spavanje bude prioritet da biste mogli normalno da funkcionišete. Potražite uzroke lošeg sna. Ako ste srećni što delite postelju sa svojim partnerom, to je odlična stvar. Ali ako niste, nije sramota spavati odvojeno.

Pređite preko nekih stvari

Nasuprot uvreženom mišljenju, istraživanje univerziteta Misuri pokazalo je da konstantno pričanje o problemima s prijateljima može samo da pogorša stvari. Nije vam potreban presaosećajan prijatelj koji će vas žaliti i vaš problem učiniti gorim nego što jeste. Vama treba neko proaktivan, neko ko će vam reći: "U redu. Šta ćeš učiniti tim povodom?" Tako, naime, govore muškarci. Oni emocije stavljaju na stranu i hvataju se ukoštac s problemima, pa iako razgovor s prijateljem može biti od pomoći, ne analiziraju previše situaciju u kojoj jesu, već se fokusiruju na rešenje.

Odbacite suvišni prtljag

Dnevnik, kozmetička torbica, knjiga, rezervni par cipela, flašica s vodom... nije nikakvo čudo što prosečna ženska tašna teži skoro tri kilograma! Mnogo o muškom mentalitetu govori i to da oni sa sobom nose samo novčanik. Nošenje kozmetike i želja da budemo spremne u svakom trenutku rezultat je društvenog prilagođavanja tokom hiljada godina. Možda je teško rešiti se starih navika, ali, na primer, zamenite tašnu koju nosite na jednom ramenu praktičnim ruksakom kako biste ravnomerno rasporedili težinu.

