DOBIO JE POSAO KAO PRAKTIKANT: Mentorka ga je odvukla u krevet gde je imao NEZABORAVAN SEKS, a onda je usledio ŠOK od kojeg se nikad neće oporaviti!

Ispovest dečka koji je spavao sa svojom majkom a da to nije znao šokirala je javnost.

Naime, dečko se požalio i tražio je savet od iskusnog psihoterapeuta.

Draga Deidre,

Mama me je ostavila kad sam bio mali i vaspitao me je otac. Imam 22 godine.

Nikada mi otac nije pričao o majci, jedino što mi je rekao jeste da je počela da se druži s nekim sumnjivim ljudima i da je brzo zastranila. Nakon toga, moj otac se ponovo oženio. Odrastao sam u kući u kojoj je razgovor o majci bio tabu tema.

Prošlog leto sam diplomirao i ubrzo dobio posao praktikanta u jednoj finansijskoj firmi. Moja mentorka je bila jako glamurozna žena u ranim četrdesetim godinama.

Nakon nekog kratkog vremena, počela je da sve više da radi sa mnom, da me uči poslu. Saznali smo da imamo mnogo toga zajedničkog i počeli smo da razgovaramo i o svojim privatnim životima. Počela je da mi se sviđa. Jedan dan predložio sam joj da nakon posla odemo na piće. Svidela joj se ideja i taj dan nakon posla smo otišli u obližnji bar. Ostali smo do dugo u noć pričajući.

Tu veče sam završio u njenom stanu. Imali smo fantastičan seks. Nemam puno iskustva u seksu, ali ona je tačno znala što treba da uradi da bih se opustio. Bilo je savršeno. Sledeći dan na poslu je bilo malo neprijatno, ali uskoro sam završavao sam sa praksom i bio sam uveren da s nama neće biti ništa ozbiljno. Nedugo nakon toga, rekao sam tati za nju i savršen seks koji sam imao. Pokazao sam mu njene fotografije koje mi je poslala. Pitao me je kako se zove, a kad sam mu odgovorio, probledeo je i zaćutao. Pitao sam ga je li dobro, a on je samo nerazgovetno odgovorio kako mora na vazduh. Posle pola sata se vratio. Žena na fotografijama je bila moja majka. Prvo sam mislio da se šali, ali kad sam vidio koliko je ozbiljan, ostao sam u šoku. Rekao je i da je nije video godina, uvek bi je prepoznao. Kad sam ponovo pogledao fotografije, primetio sam sličnost.

Ne volim svoje ime pa se često predstavljam s nadimkom, a imam jako često prezime, pa pretpostavljam da ni njoj nije palo na pamet da sam joj sin. Ne mogu da verujen, potpuno sam užasnut sa ovim što se dogodilo. Kako dalje? Što sad da radim?



Deidre odgovara:

Doživeo si grozan šok, ali kad ljudi koji nemaju normalan porodični životi ne poznaju se, nažalost, ovakve stvari se mogu dogoditi. Jednom kad se stvari smire, trebalo bi da joj predložiš da se nađete, ali pripremi se na ogroman šok sa njene strane. Nadam se da će naći način da, nakon svega što se dogodilo, proba da izgraditi odnos s tobom.

