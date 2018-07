IMA TROJE DECE, A IZGLEDA TOP: Voditeljka Slagalice otvoreno o postporođajnoj depresiji! Žena se porodi, svi je otpišu na mesec dana, pod stresom je, a onda...

Definicija nedelje- To je dan kada, obicno, ne nosim sminku, nemam frizuru. Dan koji provodimo u igri, kuvanju i obilascima lepih i zanimljivih mesta... Dan za nas 💓💓💓 #nedelja #porodica #zoovrt #mamaibeba #momslife #sunday #zoo #momandbaby

A post shared by Marija Veljkovic (@mare.veljkovic) on Jul 22, 2018 at 9:07am PDT