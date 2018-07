BUDUĆNOSTI NEMA! BUDIMO ISKRENI: Samo sebe zavaravate sa OVIH 5 LAŽI kada ste U VEZI SA OŽENJENIM MUŠKARCEM

Bez obzira na to koliko dobar izgovor imate, spreman u svakom trenutku, lažima koje izgovarate ukoliko se zaljubljujete u oženjenog muškarca zapravo ne olakšavate drugima, pa ni sebi. Ništa ne menja činjenicu da ukoliko jedan vara, drugome će srce na kraju biti slomljeno.

Bilo da je u pitanju test ili veza, čin prevare nije okej! Naravno, niko nikada nije stoprocentno iskren, niti to iko od bilo koga može da zahteva, ali ipak, nema razloga misliti da je izdaja nešto što je prihvatljivo. Afera sa oženjenim muškarcem je veoma opasna "teritorija za igru". Često se dešava da baš devojka ostane slomljenog srca, a brak biva obnovljen i jači nego ikada pre.

Ovih pet laži mnoge koriste kada uđu u vezu sa oženjenim muškarcem, a njima samo sebi "magle pogled" i onemogućavaju realističan način razmišljanja.

1. Šta njegova žena ne zna, ne može ni da je povredi

To nije istina. Samo zato što ona ne zna, ne znači da je u trenutku kada bude saznala to neće uništiti. Ona je posvetila svoj život tom čoveku, očekujući isto od njega. Zavetovali su se na večnu ljubav, kako mislite da joj saznanje da njen muž mnogo kvalitetnije zajedničko vreme provodi sa drugom neće teško pasti? Na kraju krajeva, samo se na trenutak stavite u cipele prevarene i udate žene. Prolaze vas loši žmarci, zar ne?

2. To što mi imamo je čista strast, ništa više od toga

Većina ovako misli pa i tvrdi da će iz afere izaći bez ikakvih posledica. Međutim, stvari uopšte ne funkcionišu tako i ne možete da znate kad ste počeli emotivno da se vezujete, niti to možete preseći makazama i zaboraviti zauvek. Retko kad se dešava da strasti bude pa nestane. Osećanja gotovo uvek zakomplikuju sve.

3. Pametnija sam od toga, nema šanse da ja padnem na oženjenog

Iako ste i te kako svesni činjenice da je oženjen i da neće ostaviti ženu zbog vas, niti vi to uopšte priželjkujete, to "padanje" na muškarca koji je u braku veoma lako može da vam se desi. Posebno ukoliko vam se do sada nije desilo, ukoliko to preraste u odnos kakav nikada niste imali do sada, ili vas je jednostavno "zakačio maler" pa pošto ste izgovorili "nema šanse" - zvezde su "odlučile" da baš ima! Lakše je reći nego uraditi...

4. Ma,ostaviće on nju zbog mene. Sigurna sam, čim bude spreman, uradiće to

Budimo iskreni, to se skoro nikada ne dešava. To se, zapravo, toliko malo puta zaista dogodilo da slobodno možemo reći da se to čak i nikada ne dešava! Ukoliko vam često govori da to želi da uradi, uglavnom to čini kako bi vas što duže zadržao pored sebe.

5. Tih, samo nek raščisti s njom, baš je zla prema njemu

Oženjen muškarac koji vara svoju ženu je svašta u stanju da izgovori kako bi uživao sa ljubavnicom. Pa i ako nije istina, pričaće joj koliko je njegova žena zla i kako se prema njemu ponaša kao da je najgori na svetu! Ovakvi izgovori uglavnom su skupina gnusnih laži. Svaka bračna priča ima dva ugla. Zapamtite to.

