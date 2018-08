NJIHOV POTEZ ZAPREPASTIO JE SVE: Mladenci su postavili OVAJ zahtev, niko nije hteo da prihvati, a onda su ponudili novčanu nagradu od 2.000 funti! Ali ni to ne pomaže

Organizovanje venčanja zahteva dosta priprema i rada, a jedan par je odlučio sebi dodatno da zakomplikuje stvari jednim bizarnim zahtevom.

Naime, par koji se verio još 2016.godine raspravljao je šta sve žele za svoje venčanje, pa su se dogovorili da osim što će imati snimatelja koji će snimiti sve najvažnije trenutke posebnog dana u njihovom životu, žele da imaju i video snimak svoje prve bračne noći.

foto: profimedia

Iako se maksimalno trude da pronađu snimatelja, to im ne polazi za rukom jer je svima neprijatno i ne žele to da prihvate. Pitali su i svog svadbenog snimatelja, ali i on ih je odbio. Zatim su se odlučili ponuditi novčanu nagradu od 2.000 funti. Oglas za posao objavljen je anonimno na internetu kako bi proširili potragu, jer je do venčanja ostalo još samo par meseci.

Svadba bi se trebala održati u septembru, a par je jasno naglasio kako je snimak samo za njihove oči. Snimatellj bi trebalo da počne da snima oko 1h posle ponoći do tri ujutru.

"Ne želimo da snimak ode bilo gde već bi bila samo za nas dvoje".

foto: profimedia

Kurir.rs/Mirror/Foto: Profimedia

