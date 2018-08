DOBRO RAZMISLITE: Ovih 8 znakova pokazuju da niste zaboravili bivšeg dečka!

Normalno je da svi na početku veze partnera uporedimo s bivšim i razmišljamo kako je bilo tada, a kako je sada.

Međutim, ako bivšu ili bivšeg sadašnji partner često spominje, može biti zabrinjavajuće jer nova veza ne može ići napred opterećena prošlošću.

Bračna savetnica Joan Šerman upozorava da svaka priča ili anegdota koju ispričamo o bivšoj ljubavi sadašnjem partneru može povrediti njegova osećanja jer je zaljubljen u vas. Stoga, dobro razmislite pre nego što spomenete super trbušne mišiće bivšeg dečka.

Skrivanje prošlosti

Nije dobro ni ćutati ili skrivati prošlost jer suprotna strana može pomisliti da ste nešto loše učinili ili da još uvek patite. Ako ste primetili da partner nikada ne želi da komentariše prošlu vezu, suptilno započnite temu i saznajte šta stoji iza njegove ćutnje.

foto: Profimedia



Uhođenje putem neta

Ako partner stalno proverava status bivše na Facebooku i surfuje po internetu u nadi da će saznati neke nove informacije, vreme je za ozbiljniji razgovor. Stručnjak za veze i odnose i autor knjige "Muškarci su s Marsa, a žene s Venere", John Gray, ističe da istraživanje o bivšoj ljubavi i igra detektiva jeste znak da nešto nije u redu.



"Ako partner stalno ima potrebu da zna što se događa s bivšom ljubavi, zapostavlja novu vezu" objašnjava Džon Grej i savetuje da se dobro zapitate želite li takvu osobu pored sebe pre nego sve postane ozbiljnije.



Kontakt s bivšima

Kada s bivšima ostanete u prijateljskim odnosima, u redu je da se ponekad čujete, razmenite SMS poruke ili e-mailove, ali mora postojati granica. Takođe, pitanje je šta iz sadašnjosti delite s njima. Savetnica Carolyn Hax smatra da je preterano s bivšima raspravljati o novom partneru, razglabati o eventualnim problemima ili deliti intimne trenutke. Ta pravila bilo bi pametno primenjivati posebno kada je veza nova jer se tada stiče poverenje između partnera. Bivši partneri, ako su dobri prijatelji, neće imati ništa protiv da se malo udaljite.

foto: Profimedia



Kutija s uspomenama

Ulaznice s koncerata, fotografije i ostali suveniri na kraju svake veze dio su procesa prebolevanja. Kada se taj proces završi nema potrebe da se čuva svaka sitnica, posebno ne na vidljivim mestima.



Volim te, ne volim te

Ako vam se čini da je partner nekada izuzetno brižan, a zatim se ponaša kao da ste susedi ili tek poznanici, moguće je da još uvek nije siguran u svoje osećanja. Za oba načina ponašanja odgovorna je krivica. Dok su odnosi hladni, oseća se krivim jer je s nekim za koga nije siguran da želi biti, a kada je nežan i topao radi to jer ne želi nikoga povrediti.



Veza je velika obaveza

Jedan od sigurnih znakova da možda postoje osećaji za bivšu ljubav jeste taj kada partner govori da mu je stalo, ali nije spreman za ozbiljniju vezu. Ako ste već duže vreme zajedno, a veza se ne razvija, vreme je da porazgovarate zašto je to tako. Moguće je da se radi o bivšoj devojci s kojom se želi pomiriti. Čim se pita da li je učinio sve da prošla veza opstane, znači da još nije spreman za novu.



Seks

Emocije koje ima za bivšu mogu ga lako sprečiti da uživa u seksu, čak i da postigne erekciju. To je blokada koja se često događa u ovakvom slučaju jer je krivica jača od želje za seksom.



Instinkt

Ponekad ljudi jednostavno osećaju da nešto nije u redu. Ako vam se tako čini, onda to i istražite, posebno ako imate potrebu proveravati partnera. To znači da mu ne verujete i najpametnije je da o tome otvoreno porazgovarate.

foto: Profimedia

Kurir.rs/SuperŽena/Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir