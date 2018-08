LAKO DO RAVNOG STOMAKA: Ne treba vam dijeta! Jedite OVIH 6 namirnica i bićete oduševljene!

Sve žene žele da imaju ravan stomak, ali nekim to ne polazi za rukom. Teretana je samo 30% vitke linije, a ishrana čini preostalih 70%.

Ovih 6 namirnica su odlične za postizanje ravnog stomaka.

Ovsene pahuljice

Ubacite u njih maline, banane, jabuke orašaste plodove, cimet i med i imaćete doručak koji će vas držati do ručka bez da pomislite na hranu u bilo kojem trenutku. Spomenimo i to da zob obiluje vlaknima koja usporavaju probavu ugljenohidrata čime se smanjuje nivo šećera u krvi, a to u stvara osećaj sitosti. I konačno, ako će vam nešto podstaaći robavu onda je to kombinacija voća i pahuljica.

foto: Profimedia

Jaja

Kada smo kod doručaka koji drže ceo dan ne možemo zaobići jaja. Najbolje bi ih bilo napraviti kao kajganu na malo maslinovog ulja, a što se tiče broja jaja, možete ih pojesti čak četiri ili pet.

Maslinovo ulje

Maslinovo ulje je pravi odabir za bilo koji tip dijete. Obiluje omega 3 masnim kiselinama koje i pospešuju sagorevanje masti i kalorija.

Voće i povrće

Najbolja stvar kod voća i povrća je što ga u obliku salata možete jesti u neograničenim količinama. Ne treba vam puno da ih pripremite, dovoljna vam je tek kap ulja i sirćeta da poboljšaju ukus, a daju osećaj sitosti, pogotovo ako u njih stavite koju kockicu sira.

foto: Profimedia



Jogurt

Bilo da odaberete običan jogurt, kefir, acidofil, kiselo mleko ili popularan grčki jogurt nećete pogrešiti. Osim što pruža osećaj sitosti, pogotovo kada u njega ubacite sušeno voće i žitarice, podstiče probavu kao ništa drugo. Dobro ga je i staviti u smuti jer ćete dobiti puniji obrok. Bolje je da takvo nešto koristite kao međuobrok, nego grickalice.

Riba

Osim što obiluje omega 3 masnim kiselinama koje ubrzavaju metabolizam i pospešuju sagorevanje masti, ribu možete pripremati na način koji ne uključuje puno ulja. Recimo možete je peći u aluminijskoj foliji u rerni, prelivenu tek s par kapi maslinovog ulja i limuna. Peršun je naravno obavezan i zbog ukusa i zbog činjenice da je pravi ‘čistač’ organizma. S druge strane možete kupiti dimljeni losos pa ga samo staviti na raženi hleb s takođe par kapi maslinovog ulja i limuna po želji. U tom je slučaju hleb najbolje istostirati jer će više zasititi, a i ko bi odolio njegovom hrskavom ukusu.

foto: profimedia

Kurir.rs/Dnevno.hr/Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir