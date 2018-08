REŠENA VEČITA ŽENSKA DILEMA: Evo kako treba da koristite tampone! Jedini ispravni način

Mnoge žene biraju tampone tokom menstrualnog ciklusa, pre svega jer su praktični. Pri kupovini je važno obratiti pažnju da ne sadrže dioksin, a još važnije je redovno ih menjati tokom upotrebe.



Tamponi se proizvode od pamuka ili svile, a dodatno im se stavlja spoljni sloj da se olakša stavljanje i vađenje. Pri kupovini tampona važno je pripaziti da ne sadrže ili nisu izbeljeni dioksinom, jer je već u manjim količinama otrovan i često se povezuje s menstrualnim bolovima i endometriozom (bolan poremećaj u kom tkiva, koja normalno oblažu unutrašnjost materice, počinju rasti van maternice).

foto: profimedia

Pitanje povezanosti između upotrebe tampona i nastanka vaginalnih infekcija izaziva kontroverzne diskusije, piše hrvatski portal 24 sata.

U većini stručne literature nema mnogo podataka i dosad nije dokazan povećani rizik od najčešćih bakterijskih infekcija od upotrebe tampona. Međutim, povezanost s toksičkim šok sindromom je dokazana, ali je izuzetno retka. Toksični šok sindrom ili TSS pojavio se u osamdesetim godinama.

Tada su se kod mladih devojaka – koje su koristile tampone – pojavljivali simptomi sepse ili trovanja krvi. Od tada je i "uređena" proizvodnja tampona, odnosno doneta su stroža pravila.

Srećom, toksički šok sindrom je jako redak i može nastati jedino ako se tamponi jako retko menjaju. Opasno je što bakterije kroz sluznicu vagine mogu ući u krv i izazvati otkazivanje organa.

Može se reći da je okolina u zdravoj stidnici kisela – zbog bakterija mlečne kiseline koja štiti ženu od nastanka vaginalnih infekcija. Mnogi faktori imaju uticaj na 'kisele' PH-vrednosti u vagini, poput vrste estrogena žene ili seksualne aktivnosti. Ako dođe do nekih smetnji, to može promeniti zdravu floru u stidnici i lakše može doći do raznih upala. Može li upotreba tampona izazvati iritaciju pa time predstavlja i faktor rizika, može se samo nagađati.

Najvažnije pravilo kod upotrebe tampona je da se vodi računa o higijeni i da se redovno moraju menjati – najkasnije na osam sati, mada je poželjnije češće.

foto: profimedia

Kurir.rs/24.hr/Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir