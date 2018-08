ISPOVEST ŽENE KOJA JE ZBOG LJUBAVI OTIŠLA PREDALEKO: Nagovarao me je da imamo seks u troje i pristala sam! A onda se se desilo OVO

Sigurno vam se jednom u životu desilo da zbog ljubavi napravite neki lud i nepromišljen potez, zar ne?

Devojke koje su želele da ostanu anonimne, otkrile su najgluplje stvari koje su radile zbog muškarca.



"Slagala sam da sam trudna. I dve nedelje kasnije rekla sam kako je test ipak pogrešio. Ostavio me tri nedelje kasnije, naravno."



"Rekla sam mu da sam bolesna. Čula sam da je prijateljica dobila Kronovu bolest, malo proguglala simptome i slagala mu da i ja to imam. Bio je divan naredna tri meseca, a onda poludeo jer mu je moja sestra da mi se osveti zbog neke svađe ispričala kako mi nije ništa.“

"Rekla sam mu kako ipak želim seks u troje, na koji me prethodnih meseci nagovarao. Ali ni to više nije pomoglo da ga zadržim. I bolje jer ionako bih odustala u poslednji čas."



"Ofarbala sam se u plavo, na šta me je dugo nagovarao. A onda saznala da je devojka s kojom je počeo da se viđa – crnka."



"Napisala sam mu deset stranica dugo pismo. Užasno patetično i očajno. Ali tad mi se činilo kao dobra ideja."



"Zapretila sam mu kako ću njegovim roditeljima reći da je ostao bez posla, što im je on prećutao da ih ne uznemiri. To ga je totalno razjarilo. Žao mi je što sam to ikad spomenula, nikad ga ne bih odala."

"Otišla sam do njegovog stana gola, samo u kaputu. Nikog nije bilo kod kuće."



"Poslala sam mu video-snimak sebe gole u krevetu uz poruku - Nedostaješ. Odvratio mi je: Ti meni ne."



"Poslala sam mu buket cveća na posao. U mejlu me je zamolio da to više ne radim jer se cela redakcija sprda s njim. Ali upalilo je, pomirili smo se."

