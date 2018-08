BOL PRILIKOM SEKSA DOŽIVLJAVA SVAKA TREĆA ŽENA: Ovo su razlozi!

Većina ljudi ponekad je osetila barem neku vrstu boli tokom seksa. Stoga se seksualna terapeutkinja Tanja Jurin pozabavila tom temom, donoseći nekoliko saveta kako izbeći bol i njene posledice.

Iako će neki pomisliti kako je u ovom tekstu reč o sadističko-mazohističkom seksu u kojem je zadavanje i primanje boli deo seksualnog užitka, to ovde nije slučaj. Podaci istraživanja objavljeni 2015. godine u časopisu The Journal of Sexual Medicine pokazuju da gotovo 30% žena i 7% muškaraca doživljava neželjeni osećaj bola tokom vaginalne penetracije. Kada govorimo o analnom seksu ta se brojka strmoglavo penje na 72% žena i 15% muškaraca koji prijavljuju bol. Ovakva učestalost boli tokom seksa ili tzv. genitalno-karlične

boli prilikom penetracije nije za zanemarivanje i govori da nedovoljno posvećujemo pažnju ovom problemu.

Većina je barem nekada osetila neku bol tokom seksa i verovatno osvestila kako ona može uništiti taj dragoceni trenutak, ali kada je bol česta za vreme seksa ona dugoročno uništava seksualno funkcioniranje, jer doprinosi manjku uzbuđenja, slabijem vlaženju vagine i nemogućnosti postizanja orgazma.

Sasvim je logično da takav seks pokušavamo izbeći, osoba gubi želju i interes, a partnerski odnos i intimnost mogu postati jako narušeni. Iskustva govore da su partneri retko spremni da kažu da je nešto u seksu bolno. Nekada se bol toliko zanemaruje da će se osobe radije žaliti na neke druge aspekte seksualnosti poput smanjenog uživanja, manjka seksualne želje, loš seks ili nemogućnost postizanja orgazma. No, pravilnim i detaljnim preispitivanjem problema može se ustanoviti da je pravi uzrok zapravo bol.

Šta vas zapravo, boli?

Doživljaj boli može se javiti u bilo kojem delu seksa, na početku, u sredini ili nakon. Može biti reč o osećaju peckanja ili žarenja, oštroj probadajućoj ili pak tupoj boli. Bol se može javiti na spoljašnjem delu polnih organa (bol klitorisa i vulve), na početku materice, dublje u vagini ili u abdominalnoj regiji. Moguće je da se javi naknadno nakon što je osoba imala zadovoljavajuće seksualne odnose bez boli ili da osoba nikada nije imala seksualni odnos koji nije bio bolan. Isto tako bol može biti prisutna samo u nekim situacijama (npr. penetracija otpozai, ali ne i prilikom masturbacije). Jednom kada se ustanovi o kakvoj je boli reč, mogu se pretpostavljati njeni uzroci.

Najčešći uzroci boli su nedovoljno vlaženje materice koje se može javiti zbog premale uzbuđenosti usled nedovoljnog nadražaja i opuštanja, hormonalnih promena u menopauzi, uticaja lekova ili lečenja nekih bolesti. Ako je reč o problemu s vlaženjem, tada je potrebno više vremena posvetiti fazi uzbuđivanja u kojem korištenje lubrikanata može biti od velike pomoći.

Nadalje, neki zdravstveni problemi poput urogenitalnih upala, infekcija (neretko gljivičnih) i simptoma polno prenosivih bolesti mogu izazivati bol. U takvim slučajevima već nakon izlečenja ili uklanjanja simptoma može doći i do smanjenja bola. I neki dodatni ginekološki kao i urološki problemi mogu biti razlozi javljanja boli prilikom seksa pa je neophodno važno razgovarati i s lečnicima o tom problemu. Neke hronične bolesti poput sindroma iritabilnog crijeva mogu biti generatori seksualne boli pa je i u tom slučaju važno obavijestiti liječnike i tražiti njihovu pomoć.

Kako sprečiti bol?

Za manji broj žena bolnost proizlazi iz prejakog rastezanja materice, zbog toga što glavić penisa pritiska grlić materice ili je seks pregrub. Na to se može uticati komuniciranjem o laganijem i nežnijem odnosu prepuštajući partnerki i da odredi ritam i pritisak koji joj odgovara. Najčešće seksualne pozicije u kojima žena može kontrolisati dubinu penetracije, ali i pritisak i brzinu jest kada je ona na muškarcu.

Problemi s osećajem boli mogu imati i dublje psihološke uzroke poput izrazitog straha od trudnoće, lošeg partnerskog odnosa, osećaja netrpeljivosti prema muškarcima, osećaja gađenja prema seksu, jakih religioznih uverenja koja doprinose negativnim osećajima povezanih sa seksom ili proživljenih traumatskih iskustava u vidu različitih oblika zlostavljanja. Bilo koji od ovih uzroka zahteva rad sa stručnjakom.

Osim boli koja je uglavnom prolaznog karaktera i umerenog intenziteta, postoji manji broj osoba gde je osećaj boli toliko jak da seks nije moguć. Nevoljna kontrakcija trećine mišića materice koja se javlja u pokušaju penetriranja, naziva se vaginizam. Muškarci često opisuju osećaj kao da guraju penis u zid. Rešenje ovog problema svakako zahteva pomoć stručnjaka edukovanog u području seksualne terapije.

