SA 43 GODINE IMA TELO KAO DEVOJKA: Ona dovodi poznate u TOP formu, a sada otkriva tajnu! Slobodno jedite i čips i čokoladu! (FOTO, VIDEO)

Trejsi Anderson je ekspert za fitnes koja dovodi u formu slavne ličnosti i evo kako se ona hrani. Kaže da su zdrava ishrana i fitnes rutina ključ dobrog izgleda.

Ona radi sa Madonom, Kim Kardašijan i drugim poznatim damama u svetu šou-biznisa.

"Pakujem zdrave obroke tako da nikad nisam jela neko smeće ispred mene ako sam gladna", kaže ona. Kada priprema svoju ćerku ujutru za njen dan onda meditira i počinje svoj - kafom sa mlekom. Doručkuje sendvič sa jajetom, koji pravi sa sirom na engleskom mafinu.



"Nisam fan voća i nikad neću jesti suši - paraziti me izluđuju", rekla je četrdesettrogodišnja Trejsi.



Međutim, meksičku hranu jede svakog dana.

"Porciju naćosa sa čipsom bez glutena, prženi pasulj, pavlaka, iseckan sir, paradajz, luk i piletina. Omiljeni obrok mi je za večeru salata, meso i krompir, a volim i lososa i škampe."



Jaja, čokoladu i mleko mora da ima u svako doba u frižideru, jer su joj, kako tvrdi, glavni za ishranu, a uz večeru voli da ima čašu vina.



Ona je ranije rekla da se umorila od priče o formi slavnih ljudi i da je oprezna, jer je reč o industriji koja često igra na slabosti žena.



"Fotografije na društvenim mrežama analiziraju svaku pojedenu kaloriju. Šta slavni rade je irelevantno. Osećam kao da zatamnjujemo svoja svetla gledanjem šta ko pije na tim slikama. Oh, moj bože, ta ličnost nosi to piće. Da li ona pije? Da li zato izgleda tako? I ja želim to piće da izgledam tako", kaže Trejsi da je to "toksično" razmišljanje.

