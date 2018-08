PROCENITE GA VEĆ U PRVOJ FAZI VEZE: Postoje 4 znaka koja govore da ljubav NIJE obostrana!

Svi bismo mi radije živeli srećno zaljubljeni, tako da nikad ne budemo povređeni, ali upravo ta želja za idealnom vezom ponekad nas vodi u velika razočarenja.

Bračni terapeut i ekspert za veze i partnerske odnose, Indija Kang otkriva četiri vitalna znaka koja već u ranim fazama veze mogu da ukažu da vaš partner ne oseća isto što i vi.

Ne znate na čemu ste

"Ljudi ponekad svoju vezu opisuju kao komplikovanu. Svaki put kad to čujem, pomislim: "O, ne…", jer uvek se ispostavi da drugi partner ne deli emocije osobe sa kojom razgovaram", kaže Kangova. Drugi signali koji ukazuju da nije sve kako biste vi želeli da bude su i uzdržanost partnera, kao i osećaj da ste stalno u nekom "toplo-hladno" režimu.

Osoba koju volite nikad vam nije na raspolaganju

Ako vam ne odgovara na poruke, ne javlja se kad ga zovete, ako odbija pozive i to se ponavlja iz dana u dan, onda to ne možete pripisati "gužvi na poslu". To prosto znači da vašem partneru nije stalo ni do vas, ni do vaše veze. U principu, uvek bi trebalo da znate kakvi su vaši zajednički planovi, kad ćete se videti sledeći put. Zaljubljeni žele da provode vreme jedno sa drugim, i planiraju viđanja i raduju im se.

Viđate se već neko vreme, ali niste upoznali ni porodicu ni prijatelje osobe koju volite

Ovo je očigledan znak. Kad ste zaljubljeni, imate potrebu da to objavite svetu, a najprirodniji potez je da osobu koja vam je ukrala srce predstavite najbližima. Ako se mesecima viđate sa nekim i niste upoznali ama baš nikoga od njegovih prijatelja, kolega ili članova porodice, vreme je da "povučete ručnu".

Nikad niste čuli "volim te"

Surovo, ali istinito. Ako vam osoba koju volite nikad nije rekla da ona vas voli, to nije ni zbog stidljivosti, ni zbog toga što "nije tip koji pokazuje osećanja". To niste čuli, a nećete ni čuti jer vas ta osoba ne voli. Eto, toliko je jednostavno.

