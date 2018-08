NE DOZVOLITE DA VAM LJUBOMORA UNIŠTI VEZU: Ovih 7 situacija će vam otkriti kada ne treba NIKAKO da pravite scene!

Kada ste jako zaljubljeni, u tren oka može vam se dogoditi da osetite napade izuzetne ljubomore.

Za početak, udahnite duboko i smirite strasti koliko je moguće. Izlažemo vam sedam situacija zbog kojih zaista nema potrebe da se nervirate i padate u očaj.

Kada provodi vreme sa muškim društvom

Kao što vi obožavate nedeljni brunch sa najboljim drugaricama, tako je njegov ekvivalent odlazak na pivo sa drugarima. Ovo ne znači da ne voli da provodi vreme sa vama.

Kada druga devojka gleda u njega

Ta devojka vam laska! Vi ste ona koja je sa nekim vrednim zagledanja. Vaš momak je nečiji hot guy iz busa. Samo napred.

Ima jako blisku prijateljicu

Uz hiljade devojaka koje je moguće označiti kao predmet njihove sfere interesovanja, većina momaka nije preterano oduševljena kada se nađe u situaciji gde treba da se skrasi. Ukoliko ste zajedno, znači da je u vezi najvećim delom zbog vas samih, jer želi da bude upravo sa vama. Njegovo mišljenje je da se ističete u moru ostalih pripadnica lepšeg pola - uključujući i one koje su njegove drugarice. Bez obzira na to u šta većina ljudi veruje, platonska prijateljstva postoje.

Kada lajkuje Instagram fotografiju neke devojke

Ok, navedena stavka ume posebno da nas iznervira. Jasno nam je da on zna da možete da pratite njegovu aktivnost na društvenim mrežama. Zato, uveravamo vas da je mišljenja kako vas postupak stavljanja malog crvenog srca na nečiju objavu neće uvrediti. To stvarno nije velika stvar.

Kada pogleda drugu devojku

Koliko god da je opsednut vama, vaš dečko i dalje ima oči. Situacija je jednaka onoj kada vi uočite nekog zgodnog dečka u prevozu - ne znači da automatski želite da budete sa njim, već ga je samo lepo posmatrati. Nema mesta ljubomori, budite svesne da ste vi njegova omiljena osoba koju bi zauvek voleo da gleda ispred sebe.



Kada mašta o nekoj poznatoj ličnosti

Sve smo mi u određenom trenutku postavile fotografiju popularnog glumca na pozadinu našeg telefona, kompjutera. Fantazije su normalne, ali realnost je daleko bolja. Nemate razloga za brigu.

Kada NIJE u lošim odnosima sa bivšom

Postoji razlog zbog kojeg nisu zajedno. Neka vam to uvek bude na umu. Sada je sa vama, s razlogom! Toliko je jednostavno. Činjenica da se ne gnuša svoje bivše devojke dobar je znak. Odabrale ste zrelog i kvalitetnog muškarca.

