PRONAĐITE KLJUĆ ZA SREĆAN BRAK: Ovih 10 saveta pomažu da sačuvate ljubav i kada nije sve IDEALNO!

Na dan venčanja život izgleda bajkovito, spremno obećavamo bezuslovnu ljubav i sanjamo o idiličnom bračnom životu. Ali nakon nekog vremena romantične nade zamene prva razočaranja u zajedničkom životu, a nekadašnje "srodne duše" sve više se udaljavaju jedna od druge.



Zato brak treba shvatiti kao maraton, a ne sprint - i tu trku isplati se istrčati do kraja! Ako je strpljenje način na koji ljubav reaguje kako bi ublažila negativne okolnosti, srdačnost je način na koji se povećavaju pozitivni efekti. Ljubaznost je ta koja uči kako da budete obzirni prema drugome, pa i ako morate da otkrijete neke neprijatne stvari, učinićete to na najblaži mogući način. Uz to, pomaže vam da se brinete o partnerovim potrebama, da budete otvoreni za saradnju i dogovor. Kad delujete iz ljubaznosti, uočavate potrebu i pokrećete se - prvi. Evo i malog podsetnika kako možete, ukoliko zaista i želite, da sačuvate ljubav...

1. Reči često odražavaju stanje vašeg srca. Ako ste u iskušenju da kažete nešto loše, nemojte. Bolje je da držite jezik za zubima nego da kažete nešto zbog čega biste mogli da zažalite.

2. Izrazite neočekivanim postupkom svoju ljubaznost prema partneru, npr. isplanirajte odlazak na mesto koje njemu/njoj mnogo znači.

3. U šta god da ulažete svoje vreme, energiju i novac, to će vam postati važno. Teško je mariti za ono u šta ne ulažete. Darujte bračnom drugu nešto šta će mu poručiti: "Ceo dan si u mojim mislima."

4. Nazovite partnera tokom radnog vremena samo zato da ga upitate kako je i da li je potrebno da nešto uradite za njega.

5. Sastavite listu prioriteta za koje morate da nađete mesta u rasporedu.

6. Napišite listu partnerovih dobrih i loših osobina. Kad je teško, pogledajte dobru listu i svakodnevno strpljivo radite na ispravljanju loših osobina.

7. Pokazujte ljubav prema partneru sitnim postupcima vođeni čistom radošću, a ne s predumišljajem.

8. Lepo se ponašajte prema partneru i ne govorite drugima loše o njemu.

9. Popustite u nečemu u čemu se inače ne slažete s partnerom.

10. Odredite granice svađe s partnerom i nikad ne odlazite na spavanje a da se pre toga niste pomirili.

