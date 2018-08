MALTA, MUZEJ POD OTVORENIM NEBOM: Valeta, Mdina, Rabat, Gozo i prelepo plavo more!

Republika Malta se sastoji od dva naseljena ostrva (Malta i Gozo) i još par manjih nenaseljenih, od kojih je najveće Comino koje se nalazi između Malte i Goza. Ostrvo Malta je veličine kruga prečnika otprilike 17 kilometara, na kom živi nešto više od 350 hiljada ljudi, dok je Gozo veličine kruga prečnika 9 kilometara, na kome živi lizu 30 hiljada ljudi. Malta je i najgušće naseljena zemlja u EU.

Glavni grad republike je Valeta. Skoro svi "gradovi" na Malti imaju funkciju kvartova, jer su stopljeni tako da se ne zna gde jedan počinje, a gde drugi završava, i svi skupa čine jedan veliki grad. Službeni jezici su malteški i engleski. Maltežani se inače strašno uvrede kad im kazete da govore arapskim jezikom. Malteški jezik je zapravo nastao kao mešavina arapskog i sicilijanskog kad su ih osvojili Fatimidi (jedan od arapskih kalifata) u 10.veku. Vlast Fatimida je trajala skoro čitav vek do oslobođenja od strane Normana.

Rabat (na malteškom znači predgrađe), je bivši glavni grad Malte koji se nalazi na brežuljku u sredini ostrva. Autobusom se stiže za nepunih petnaestak minuta. Odande je pogled na celu državu, a u sklopu njega se nalazi i stari utvrđeni grad Mdina. Zamislte, kako je to kada možete sa jedne tačke obuhvatiti pogledom celu državu. Nekada je to bilo glavno utvrdjenje, do dolaska vitezova, a kasnije je glavni grad postao Valetta, zbog mora i lakšeg pregleda dolazaka brodova. Kažu da su vitezovi tako odredili.

Mdinu su još u 9. veku počeli da grade Arapi. U Mdini se nalazi velika crkva Sv. Pavla, koja iz daljine izgleda stvarno moćno. Smatra se da se Sveti Pavle nasukao na Maltu brodom. Bilo kako bilo, Mdina je stvarno lepa. Zvali su je još i Tihi grad, jer su ulice jako uske i prolaz je moguć samo pešacima. I danas se može i dalje tako zvati jer u ovom gradu žive samo stariji, najbogatiji naslednici kojima se bogatstvo i ne može proceniti. Kuće spolja izgledaju neugledno, a kažu da je unutra pravi raskoš i da je svaka kuća riznica za sebe. U sred grada, opasan zidinama nalazi se strog i rigorozan ženski manastir, gde se monahinje svojim ulaskom nikada više ne pojave u spoljnjem svetu, a tik uz njega je luksuzan hotel u kom odsedaju najpoznatije svetske ličnosti, mada spolja i taj hotel, deluje kao prosečna trošna kuća. Među zidinama Mdine, snimanje film Troja.

Na ostrvo Gozo dolazi se trajektom. Obilazak ostrva može biti po izboru samostalan, a može se uključiti sa grupom u Safari turu džipovima, što će ovom izletu svakako doneti jednu dozu adrenalina i uzbuđenja koje niste planirali. Gozo je lepo i zeleno ostrvo, a “gradovi” su dosta mali (uglavnom veličine sela), ali svaki ima ogromnu, ogromnu,kolosalnu crkvu. Vožnja džipovima uskim putevima, oivičenim kaktusima i indijskom smokvom ,od čijih plodova prave liker i marmeladu, bilo je iskustvo propraćeno ogromnim oblacima prašine koja se lepila za kožu, a u miksu sa suncem stvarala doživljaj boravka na najsurovijim i potpuno zaboravljenim mestima sveta. Ni obmotavanje maramom nije puno pomoglo. Kupanje na plaži vraća u život. Glavna atrakcija je stena, koja podseća na “prozor” ispod koje se brodićem prolazi, s pogledom na pećine u kojima se mogu videti predivni narandžasti korali. More se na tom mestu preliva od tirkizne do marin plave boje. Vrlo je atraktivno za ronjenje, te možete sresti dosta ronilaca.

Turistička agencija 1 A Travel od ove godine u ponudi ima i Maltu, kao novu destinaciju, i to već od tekućeg meseca. Ukoliko niste ljubitelj gužve i letnje žege, polasci u maju ili početkom juna su idealno vreme za posetu Malti.

Preporuka stiže za hotele Mellieha Bay 4* i Plaza & Plaza Regency 3* Na različitim lokacijama, ali odličnim lokacijama. Kvalitetna usluga koja će učiniti da preporuka putuje i dalje.

