TURSKA RIVIJERA: Blaga mediteranska klima obogaćena raskošnom istorijom!

Južna obala Turske poznata kao Turska rivijera, poseduje peščane plaže koje nude gotovo sedam meseci kupanja godišnje, prekrasne krajolike i raznovrsne istorijske atrakcije. Okupana suncem preko 250 dana godišnje, ova obala je raj za sunčanje i kupanje. Uz umerenu mediteransku klimu, baš ta istorija je ono što Tursku rivijeru čini pravim nacionalnim blagom, koje se nesebično deli sa turistima iz celog sveta.

Prostirući se u pojasu koji varira od sto do dvesta kilomatara širine, između planine Taurus i mora, regija je oduvek tokom istorije bila centar kulturnih interakcija, trgovačkih pregovaranja i političkih igara. Od najranijih dana, u ovoj regiji su nastajali gradovi sa puno stanovnika, koji su se brzinski razvijali i postajali lako napredni i bogati. Nekoliko desetleća unazad, regija je povratila svoj značaj u razvoju poljuprivrede i naravno, turizma.

Vrhovi zadivljujuće planine Taurus pokriveni su snegom kako zimi, tako i leti. Južno od planina nalazi se Antalijska regija pravi biser turizma: duge peščane i šljunkovite plaže, zalivi i uvale opasane borovim šumama i tirkizno plavo more. Atraktivnost regije nije svedena samo na plivanje, kupanje i sunčanje. Ovo je pravi raj za sve vrste sportskih aktivnosti, od vindsurfinga do planinarenja, od jedrenja, preko ronjenja, sve do skijanja.

Zahvaljujući umerenoj mediteranskoj klimi, regija je plodno tlo za brojne raznovrsne kulture poput citrusa, banane, avokada, pamuka i drugog voća, povrća i cveća.

Čitavom dužinom Turske rivijere, nalaze se brojna antička nalazišta (posebno Side i Antalija ,od kojih su mnoga uključena na UNESCO listu kulturne svetske baštine.

Pored istorijskog i kulturnog bogatstva i prirodne lepote, Tursku rivijeru, rajem za letovanje čine i odlični hoteli, ljubaznost domaćina i usluga na svetskom nivou.

