FOTOGRAFIJA VODITELJKE KOJA JE POTRESLA SVET: Smešila se dok joj je beba UMIRALA na rukama, ali razlog sigurno ne znate! (FOTO)

Američka voditeljka Stejsi Skrisak je rodila trojke, a prvo dete joj je odmah bilo mrtvo.

Kako sama kaže, to joj je bio najbolniji trenutak u životu, ali su je razočarali ljudi, svojim komentarima nakon što je objavila jedinu sliku sa ćerkom koja je u tom trenutku umirala.

"Ne razumem kako možeš da se smeješ! Tako si okrutna", glasio je komentar. Taj komentar mi je bio kao šutiranje u stomak. Da, na ovoj slici se smejem. Da, na ovoj slici ćerka mi je još živa, ali umire i to znamo. Znam da mi umire na rukama. To je bilo pre pet godina, ali svaki roditelj koji je kroz to prošao će znati da vreme u ovakvim stvarima ne igra nikakvu ulogu. Za mene je to bilo juče. Čekala sam trojke i ona se prva rodila. Lekari su nam rekli da neće preživeti. U svom bolu i agoniji, slika je bila poslednja stvar koje sam se setila. To je naše prvo dete, a umire nam. Tako su nastale dve slike i uskoro je lekar proglasio vreme smrti", napisala je Stejsi, a onda dodala:

"Kada vidim komentare poput tog, srce me zaboli. Da, znam da ta žena ne zna ništa o meni i da verovatno nije doživela ovakvu, najveću bol, koju roditelj može da doživi. Ipak, dala je sebi za pravo da mi određuje kako ću ja da tugujem. Kada vidim ovu sliku, na njoj vidim samo ljubav. Vidim muža, ženu i prelepu bebu. Ženu koja me je nazvala okrutnom jer se smejem mogu samo da sažaljevam zbog nepromišljenosti. I da mogu da vratim vreme, opet bih se smejala. Ovo je jedino što mi je ostalo od ćerke, i kad god pogledam ovu sliku, nasmešim se kroz suze. Možda je kratko bila sa nama, ali smo se potrudli da to malo vremena slavimo njen život. Kao roditelj, mislim da na to moram da budem ponosna."

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Facebook

Kurir

Autor: Kurir