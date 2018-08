MAJKU ŠESTORO DECE VREĐALI ZBOG JEDNOG DETALJA NA NJENOM TELU: Fotošopiraj tu grozotu! Njen muž zapušio usta svima SNAŽNOM porukom! (FOTO)

Šarni Kjeser ima 39. godine i majka je šestoro dece, a našla se na stubu srama kada je na društvenim mrežama objavila fotografiju sa svojim sinom koja je izazvala lavinu negativnih i ružnih komentara.

Na spornoj fotografiji ona se igra sa svojim sinom i nosi šorts i kratku majicu koja joj otkriva stomak. Užasni komentari i poruke bili su na račun izgleda njenog stomaka za koji su, uglavnom žene, rekle da je odvratan i da ona odmah treba da skloni tu strašnu fotografiju.

Ona se dugo godina bavi fitnesom i uspela je da smrša više od 30 kilograma posle četvrte trudnoće. Postala je poznati zagovornik zdravog života i inspiraciaj je milionima žena širom sveta.

Žena koja je na svet donela šestoro dece ne može da bude sva zategnuta, ali zato je njeno telo za poštovanje kakvo god da je. Ona se trudi da često vežda i promoviše treninge visokog intenziteta koji traju svega 15 minuta i dopuštaju svim zauzetim majkama da se posvete malo i sebi.

Komentari su bili užasni: od toga da je odvratna i da treba da prestane da pokazuje svoj preužasno telo, preko toga da izgleda istrošeno sve do povraćanja i mučnine koju njene slike bude u onima koji ih vide. U celoj ovoj priči, najveći heroj je njen suprug koji je takođe fitnes trener. On je napisao par rečenica o tome kako on vidi svoju ženu i koju poruku njeno telo šalje svima.

"Verujem da je telo jedne samopouzdane žene poput ovog koje ima moja žena, mnogo više seksi od tela neke nesigurne devojčice, što se vidi na fotošopiranim slikama na društvenim mrežama. Nadam se da će te nesigurne devojčice dobiti malo dubine u svom karakteru, a možda i po koju striju. Valjda će onda shvatiti da ih strije ne čine ružnima i istrošenima, već da govore o njihovoj hrabrosti", napisao je.

Kurir.rs/ Daily Mail, Foto: Printscreen/Facebook

Kurir

Autor: Kurir