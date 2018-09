BILA JE VASPITAČICA, ONDA JE ODLUČILA DA OSTAVI STALAN POSAO I PROMENI SVOJ ŽIVOT: Sada zarađuje milione i jedna je od najpoznatijih blogerki regiona! (FOTO)

Mini editorial 🤗 . . Inspiration for this outfit will be... Let me think... Something like 🍦🍰🍌😋 Hope you like it ! Whole outfit @prettylittlething . . . #travel #traveling #travelgram #travelling #travelingram #traveler #travelphotography #traveller #travels #traveltheworld #travelblog #grateful #vacations #vacationtime #sky #smile #instatravel #instatraveling #instatrip #placestovisit #instatag #abs #tourist #selfie #paris #rooftop #summer .

A post shared by Jovana Kokovic (@cocoloco_girl) on Aug 9, 2018 at 9:47am PDT