EVO KO SU UZORI VAŠIM PLASTIČNIM I NAPIRLITANIM ĆERKAMA! Direktorka beogradske škole donela snažnu odluku i podelila javnost

Slučaj direktorke Medicinske škole u Beogradu koja je učenicama zabranila da nose pirsing, veštačke nokte, silikone, duboki dekolte, mini-suknje i pocepane farmerke - podelio je javnost. Neki direktorki Nadi Trifković skidaju kapu, a neki smatraju da za ovakve zabrane nema zakonska prava. Na vratima škole zalepljeno je obaveštenje da je "ovo obrazovna ustanova, a ne estrada", da učenice "ponašanjem, odgovornošću i izgledom" treba da zasluže poštovanje nastavnika, lekara i pacijenata. Najzad, napisala im je i to da su dovoljno mladi i lepi i da im nije potrebno "trećerazredno oponašanje neuspelih".



U celoj poruci najvažnija reč je "oponašanje". Dakle, devojčice imitiraju ono što vide. Njima njihovi uzori nisu neuspešni, naprotiv.

MEGA, VRH, EKSTRA



Lako je deliti moralne lekcije, ali zamislimo se nad svojim divljenjem kada na stranim koledžima vidimo devojke u kariranim škotskim suknjama, blejzerima i belim bluzama. To nam deluje svetski, fensi, i ako naše dete ide u neku privatnu školu gde se traži takav dres-kod, sa ponosom ćemo ga oblačiti kako škola traži. U našim javnim školama davno ne postoje uniforme, kecelje, jer se valjda smatra da su to prevaziđene i staromodne stvari. Devojčice počinju da se šminkaju već u osnovnoj školi, a dolazak u srednju shvataju kao izlazak na modnu pistu. Mnoge nakon toga neće moći da studiraju, pa je tinejdžersko doba idealno da pokažu šta sve imaju, mogu, smeju i da na vreme istaknu svoje "adute". Njihova odeća često izgleda vrlo jeftino, kao i šminka. Sve su to videle na televiziji i shvatile da je to na ceni. Tako se nalaze dečko, pa muž, pa se lakše dobije posao, pa se napreduje... Divota.



Napućena usta, iscrtane obrve, očni kapci oivičeni ajlajnerom kao kod faraona, umeci za produženje kose, silikonske grudi i zadnjice, goli pupak iznad mini-suknji i šortseva, nabadanje na ružnim cipelama s platformom i previsokim potpeticama - to je za njih slika ženskog uspeha. Starlete tutnje, vrište, histerišu, lupetaju, većina sa govornom manom i promajom u glavi, namontirane kao da se spremaju za javnu kuću. Umesto mušterija, komplimente im daju razni "voditelji", izvežbani da im govore kako su "mega, vrh, ekstra"... I šta onda da misli neko ko ima 15 ili 16 godina? Da treba da bude prirodan, svedeno odeven, pametan, pristojan? Taman posla.

BEKSTVO OD KOMPLEKSA



Na društvenim mrežama profilne fotografije devojaka su do te mere fotošopirane da se ne mogu prepoznati. Za to služe najbolji mobilni telefoni koji imaju specijalni program za fotošop, da maskarada bude što lakša i lepša.

Nekada se borba za uspeh vodila mukotrpno, radom, uz brojne nevolje, a kompleksi su se lečili tako što smo razvijali svoje vrednosti. Danas devojke nemaju vremena da ispravljaju svoje mane postepeno. One ih maskiraju tonama šminke, potiskuju neznanje u kozmetičkim salonima i prekasno stižu do otrežnjenja, kada lude godine prođu i shvate da nisu uradile ništa. Jednostavno, preskočile su period istinskog sazrevanja zavedene novim mitom da svaka može da bude lepotica ako na sebi promeni sve.

foto: Profimedia

RODITELJI SVE PODRŽAVAJU



Roditelji, i sami često mladi, zdušno učestvuju u ovoj priči. Očevi ponosno hodaju uz svoje naplastikovane i napirlitane ćerke, majke ih savetuju, a kućni budžet trpi od novotarija koje služe za ulepšavanje. Sve i kad bi htele da budu drugačije, prirodne, svesne koliko su mlade, nema ama baš nikoga od koga mogu to da nauče. Starost je za njih bauk. Kada vide da je i Kim Kardašijan morala da izvrši korekcije na licu, onda im starlete još više ulivaju poverenje.

Ne biti svoj znači ne biti slobodan. A ako nisi slobodan, onda si rob. I ove devojke sve više postaju moderne robinje.

DEPRESIJA STARIJIH



Ne bi trebalo zaobići ni starije generacije žena koje su užasnute ovim fenomenom. Malo im je lakše kada jedne drugima otvore dušu i izogovaraju izgled pojedinih likuša sa televizije, ali su svesne da su u godinama koje gube bitku. Jasno im je da se poznate žene dorađuju, pa procenjuju koliko i kako, gde, kod koga... Opaska "dobro se držati" postaje i njihov životni imperativ. Shvataju one da i naše i svetske zvezde to moraju da rade "zbog posla", iako bi i one možda to uradile - zbog sebe. Ukoliko nemaju novca, postaju depresivne i malodušne. Novi sistem vrednosti ženske lepote pobeđuje ih iz dana u dan.

PODRŽIMO PRIRODNOST



A na ulicama prelepe devojke bez trunke šminke, ili tek toliko da budu negovane, jure ka pravom uspehu. Bore se za najbolje škole, koje će im doneti najplaćenije poslove, nevidljivi i skupi mejkap, nevidljivo skupu odeću i nevidljivo dobar život. Njih nema u medijima, osim slučajno, kad nešto postignu. Za razliku od svojih vršnjakinja koje više ne znaju kojom bojom da se oboje, ova druga sorta mladih žena vidi da svetom vladaju ženska jednostavnost i umerenost. Niko ko drži do sebe ne kvari svoju kožu tetoviranjem, niko ne stavlja u sebe ono što ne mora i niko ne pokazuje bez razloga gole delove tela.



U nekadašnjim generacijama uvek je postojala poneka metalka, pankerka ili hipi devojka. Sve su one "furale svoj fazon", imale malo problema u školi, ali su inspiraciju nalazile u umetnosti, najčešće muzici. Današnje srednjoškolke inspirišu se uglavnom onim što vide na televiziji i u novinama. A to je, često, loš primer. Mislimo o tome...

foto: Shutterstock

(Kurir, Lj. Jorgovanović, Foto: Profimedia)

Kurir

Autor: Kurir