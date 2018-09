OBIČNIM ŠTAPIĆIMA MOŽETE DA SE POVREDITE: Bezbedan čistač ušiju sa 16 spiralnih nastavaka!

Osim što običnim štapićima možete ušni vosak samo da potisnete umesto da ga izvadite napolje, njima možete sebi sasvim slučajno, ali sasvim ozbiljno da nanesete povrede. Zato ih doktori uopte ne preporučuju. Ali ovaj štapić je potpuno drugačiji – pogledajte OVDE zašto!

Find Back štapić je nešto potpuno novo na našem tržištu! To je proizvod koji vam omogućuje da na bezbedan način očistite uši i time umanjite šanse da dođe do infekcija. Na vrhu ima fleksibilni spiralni uložak na koji se, dok rotirate štapić, sakuplja ušni vosak. Njega sve i da hoćete ne možete duboko da gurnete, jer na sebi ima plastično ograničenje koje vam to ne dozvoljava. Zato ne može doći do povreda. Danas ga OVDE ili pozivom na broj 011/6 888 999 možete kupiti po AKCIJSKOJ ceni od 690 rsd!

foto: Promo

Silikonski nastavci se peru, ali ih je nakon nekog vremena ipak potrebno zameniti. Zato ih u pakovanju dobijate čak 16!

Poručite svoj FIND BACK štapić po AKCIJSKOJ CENI ili online OVDE ili pozivom na broj 011/6 888 999.

(Promo tekst)

Kurir

Autor: Kurir