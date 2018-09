GODINU DANA NIJE STAVLJALA KREMU NA LICE: Posle 6 meseci bila je presrećna, a onda je usledio neočekivani OBRT!

Amerikanka koja se predstavlja kao Melisa izvela je eksperiment dug godinu dana i otkrila šta joj se za to vreme dogodilo.

"Sve što sam radila tokom tih godinu dana bilo je umivanje hladnom vodom i ponekad čajem od kamilice", navodi Melisa.

"Nakon prvih mesec-dva, koža mi se u potpunosti očistila. Mislila sam da mi je ovo najbolja odluka u životu, ali nakon 6 meseci, primetila sam nove bore, naročito oko očiju i usana."

"Shvatila sam i zbog čega se to desilo - nekada sam svakog jutra mazala hidratantnu kremu, a uveče čistila lice losionom i mazala hidratantnu kremu za noć. Pretpostavljam da je nedostatak hidratacije, na koju je moja koža navikla godinama ranije, izazvao pojavu novih bora. I pored svega, odlučila sam da nastavim eksperiment i vidim šta će se dalje dogoditi, i primetila sam nove štetne efekte nedostatka nege. Koža mi je postala toliko suva da me je stalno svrbela."

"Postalo je toliko nepodnošljivo da sam ponekad morala mahnito da češem lice, iako sam to svim silama izbegavala. Zbog češanja i suvoće u kombinaciji, počela je i strašno da se peruta. Pojavili su mi se i mitiseri i sitne bubuljice. Na kraju eksperimenta posetila sam dermatologa, koji mi je objasnio uzrok svih neželjenih pojava koje je pretrpela moja koža."

"On je rekao da je za sve kriva hidratacija, odnosno njen nedostatak. Zbog toga su mi nastale bore, koje je on ocenio kao prevremene, koža postala opuštena i vrlo iritirana zbog isušenosti. Mitiseri i bubuljice su se pojavili zbog izostanka losiona za čišćenje, on kaže da samo voda nije dovoljna za uklanjanje nečistoća sa kože. Srećom, dermatolog mi je rekao da nije sve izgubljeno i da će moja koža povratiti elastičnost i vlažnost uz pravilnu negu."

"Naglasio mi je i da ne treba da kupujem skupe kreme, jer je većina njih prepuna hemikalija koje iritiraju kožu i tako povlače potrebu da kupite još jednu, koja će neutralisati neželjene efekte ove prve, i tako sve u krug.

Preporučio mi je prirodne proizvode koji se prave u apotekama i prirodna ulja, poput kokosovog."

"Nažalost, bore koje su se pojavile ne mogu da obrišem, i upravo zbog toga sam htela da podelim iskustvo sa vama i upozorim vas da ne ponavljate moju grešku", zaključila je žena.

