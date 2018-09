DA LI TREBA DA SE POMIRITE SA BIVŠIM DEČKOM? Stara ljubav može biti dobra samo u ovih 5 slučajeva!

Period odmah nakon raskida veze s partnerom zna da bude vrlo bolan. Tada zapravo najviše razmišljamo o razlozima raskida, ali i o mogućnosti pomirenja.

Ovo je pet znakova koji pokazuju da bivšem ipak možete da pružite drugu priliku.

Razlog raskida nije bio ozbiljan

Postoje razlozi za raskid koje je lako oprostiti. Možda se u tom trenutku činio kao bitan razlog, ali zapravo je bila reč o nečemu nevažnom. Ipak, postoje i oni ozbiljni razlozi koji se ne mogu oprostiti, poput prevare, manjka poverenja ili nasilja. Tada pomirenje nije nimalo dobra ideja.

Način raskida veze bio je civilizovan

Način raskida je od velike važnosti jer što je on civilizovaniji bio, to su veće šanse za pomirenje. Ako ste razgovorom u četiri oka došli do zajedničke odluke da prekinete vezu, to puno govori o vašem odnosu i međusobnom poštovanju. S druge strane, raskid koji se dogodio putem poruke na telefonu ili koji je uključivao vikanje, agresivne ispade i uvrede, znak je da o pomirenju ne treba ni da razmišljate.

Ponašanje nakon raskida nije uvredljivo

Neke osobe budu duboko pogođene ponašanjem bivših partnera nakon prekida. Njihov ulazak u novu vezu, čak i da je kratkog veka ili samo otvoreno očijukanje s drugim osobama i te kako mogu da smanje šanse za pomirenje.

Emocionalna povezanost je i dalje jaka

Što je dublja vaša emocionalna povezanost bila i što ste se bolje poznavali u vezi, veće su šanse za uspešno pomirenje. Pogotovo ako vam i nakon raskida veze nedostaje taj osećaj povezanosti i i dalje osećate jaku želju da zagrlite bivšeg partnera. Žudnja za bliskošću koju ste nekad imali i emocionalna povezanost koja je još uvek jaka dobri su pokazatelji da pomirenje može da bude uspešno.

Mogućnost oproštaja je ključna

Vrlo bitan i pozitivan korak prema pomirenju je mogućnost da istinski možete da oproste jedno drugom i da možete da vodite iskren razgovor nakon što ste raskinuli. Međusobno opraštanje stvarno je bitno za novi početak koji treba da bude svež i oslobođen starih zamerki.

