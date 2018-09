SAVETI KOJE SVAKA DOMAĆICA TREBA DA ZNA: Ovo su najčešće greške u kuhinji!

U pripremanje jela ulažete mnogo vremena i truda, a rezultati nisu zadovoljavajući?

Možda nije problem u tome šta kuvate, nego kako to radite. Kuvari nas upozoravaju na najčešće greške koje pravimo u kuhinji i otkrivaju kako da ih izbegnemo. Evo najčešćih.

Nedovoljno zagrejan tiganj pre prženja

Morate da sačekate da se toplota ravnomerno raširi po celoj površini, čime ćete, osim ravnomernije ispečenih namirnica, sprečiti i njihovo lepljenje. Zato uvek pričekajte barem dva do tri minuta da se tiganj zagreje pre nego što počnete sa spremanjem hrane u njemu.

Previše namirnica u posudi

Ako želite da postignete da svi sastojci dobiju pravu boju, na primer kod pohovanja, namirnice nemojte da trpate u posudu, već između njih ostavite malo prostora.

Pečete sastojke koji nisu dostigli sobnu temperaturu

Kada je u pitanju pečenje, velika je greška obrađivati namirnice na pogrešnoj temperaturi. Mlečni proizvodi, maslac, pavlaka i jaja - sve ovo pre korišćenja treba da dostigne sobnu temperaturu. Ako nemate vremena da čekate, proces možete malo ubrzati. Maslac podelite na manje komadiće (prave je temperature kada ga je dovoljno mekan, ali ne rastopljen). Jaja stavite u posudu s toplom vodom na deset minuta, a mleko možete kratko da zagrejete u mikrotalasnoj.

Pranje noževa i tiganja u u mašini za pranje sudova

Ako ste investirali u dobre noževe i tiganje, nemojte ih prati u mašini za pranje posuđa. To vam je kao da bacate novac jer će noževi otupeti, a uništićete i površinu teflon tiganja.

Kuvanje testenine u maloj posudi

Šta se tada događa? Nastane velika lepljiva smesa. Zato se pobrinite da testenina u posudi uvek ima dovoljno mesta da se pomera.

Ne ostavite meso da odstoji pre sečenja



Kada ispečete meso, bez obzira na to da li je reč o roštiljskom ili nekoj drugoj vrsti, morate da ga ostavite da malo odstoji pre nego što ga isečete. U protivnom, svi sokovi će iscuriti iz njega i biće suvo za jelo. Ostavite ga nekoliko minuta, pa ga tek onda isecite i servirajte.

Ne solite dok kuvate

Ljudi često dodaju so tek na kraju kuvanja, ali ako to budete radili, jelo će izgubiti ukus, naročito jela poput pasulja i krompira, koji apsorbuju so dok se kuva. Zato pomalo solite dok kuvate i povremeno isprobavajte ukus da ne biste presolili.

