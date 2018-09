VI STE NJEGOVA SUDBINA: Kada muškarac govori ovih 10 rečenica o ženi, ostaje sa njom do KRAJA!

Kada muškarac sretne ženu za kojom je tragao celi život to se vrlo često događa sasvim neočekivano. A to menja sve.

Ako je muškarac pronašao onaj savršeni cvet usred pustinje, on ga nikada neće napustiti. Sa vama će zauvek ostati jer o vama može bez ustručavanja reći ove stvari.

ONA ME PODRŽAVA

Svakom muškarcu treba žena koja ima mudrost da mu pomogne da uspešno korača kroz život. Često možemo čuti kako pored uspešnog muškarca, stoji još i uspešnija žena, što je apsolutno istina. Žena u muškarčev život unosi smisao i smernice kako bi postao mudriji.

ONA JE PRELEPA

Lepota leži u oku promatrača. Ako je ona njemu najlepša žena koju je ikad video, tada muškarac ostaje uz nju. Postoje ljudi koji obraćaju previše pažnju na nečiji fizički izgled, a ima i onih koji se bune protiv ideje kako je lepota najvažnija. Ipak ljudska bića mogu uživati u međusobnoj lepoti, dokle god su u mogućnosti da je vide. Muškarac je svestan toga, uživa u lepoti žene, ali mu nije najvažnija osobina zbog koje će biti i ostati uz nju.

ONA JE DOBRA I PAŽLJIVA

Ako žena ne nosi toplinu u svom srcu, tada ona ne može imati ono posebno mesto u životu muškarca. Jer ljubav njegova života je žena koja se o njemu brine (i on o njoj) i to u svakom smislu te reči.

ONA JE ENERGIČNA

Život je ponekad komplikovan, ponekad je i dosadan i monoton. Muškarac je srećniji pored žene koja je energična, voli avanture i puna je života.

VOLI ME SVIM SVOJIM SRCEM

To je bez sumnje najvažnija stvar. Kad žena voli nekoga, ona ga voli svim srcem, i skroz je posvećena njemu. Ako muškarac pronađe ženu koja ga iskreno voli, tada je pronašao najdragocenije blago koji mu svet može ponuditi.

UVEK JE SPREMNA NA KOMPROMIS

Svako može biti tvrdoglav. Često u vezama ljudi uđu u navike i pomire se s tim načinom života, samo kako se ne bi nešto menjalo. Ali, kada muškarac pronađe ženu koja je spremna na kompromis, svestan je da je to samo pola bitke - zna da mora biti i spreman na promene. Uspešan odnos je izgrađen na kompromisu, stoga ništa vam drugo ne preostaje nego prihvatiti kompromis kako bi imali dug i srećan odnos.

DAJE MI OSEĆAJ DA SAM NA PRAVOM MESTU

Muškarac je zaljubljen onda kada oseti da je pronašao svoje i jedinstveno mesto u ovom svetu. Divan osećaj da je tamo gde i treba biti, i ne treba ništa, niti drugog. Ako on vidi svoju dušu kada se ogleda u njenim očima, onda je napokon kod kuće. Zašto bi, zaboga, otišao?

ONA MI UVEK KAŽE KADA NISAM U PRAVU

Svakom muškarcu treba žena koja će mu dati do znanja kada se on ponaša budalasto. Muškarci poseduju ovu neobičnu sposobnost da donesu pogrešne odluke i ponekad čine stvarno glupe stvari. Kada pronađe ženu koja ga drži na pravom putu i uvek mu kaže kada misli da greši, njegov život je ispunjeniji – čak i ako ponekad deluje frustrirajuće.

ONA IMA SNAŽAN KARAKTER

Svi su u potrazi za nekom ženom koja se u potpunosti uklapa u ideju savršene žene, ali u svakom slučaju to podrazumeva neku kombinaciju snage i ženstvenosti. I ako ujedno izražava svoju ženstvenost na bilo koji način ona odabere, tada je idealna u njegovim očima. Ove dve osobine nisu jedna drugoj suprotne. U stvari, one se mogu kombinovati na savršen način.

ONA JE STRASTVENA

Život ispunjen strašću je jedini vredan življenja. Ako osećamo u sebi vatru strasti, a nemamo nikoga s kim bi je proživeli, to je ponekad teško podneti Strast doživi svoj vrhunac samo između dvoje ljudi. A ako žena nema strasti, tada sigurno u vašem odnosu nedostaje nešto vrlo značajno.

ONA MI ZNAČI SVE NA SVETU

Vrlo često, kada se u nekog ludo zaljubimo, ne možemo objasniti zašto. Stvar je u tome da nam ni ne treba razlog. Ako muškarac voli ženu i ne može zamisliti život bez nje, on je neće napustiti. On samo treba shvatiti koliko mu ta žena znači. Ponekad ljudi to ne vide sve dok ne bude prekasno. Svi mi pretpostavljamo da ćemo dobiti još jednu šansu, ali isto tako je moguće da i neće biti druge prilike. Tada gubimo tu jedinstvenu osobu zauvek. A tada ćemo žaliti do kraja života.

Kurir.rs/Zdravaisterna.hr, Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir