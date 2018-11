IRINA (37) JE POSLE 20 GODINA ODLUČILA DA PRESTANE DA PIJE I PUŠI: Sad je otkrila kroz koji je PAKAO prošla i sve prednosti i mane POROKA!

Da li je pametan potez prestati sa pušenjem i alkoholisanjem ako vam je to navika čitave dve decenije? Na ovo pitanje odgovor ima Irina (37) koja je rešila da promeni svoj život. Evo kakvo je njeno iskustvo.

Prestala sam da pijem i pušim pre šest meseci - počinje svoju priču Irina.

- Prvu cigaretu sam zapalila sa 17 godina, tako da sada ima već 20 kako sam pušač. Ne sećam se da sam provela ijedan dan bez cigara. Mnogo sam volela da pušim i mislila sam da je nemoguće prestati sa pušenjem i da su to samo prazne priče, iako sam ih se naslušala.

foto: Profimedia

Međutim, sve se promenilo kada sam rešila da idem u teretanu da se malo zategnem. Prvo sam primetila da posle naizgled lakog treninga ne mogu da dođem do daha. A pravi blam je usledio kada pred instruktorom nisam mogla da izdržim na traci za trčanje ni cela dva minuta.

Izašla sam iz teretane i bacila punu paklicu cigareta. Rekla sam sebi - dosta!

Prvo veče bez cigara je bilo iznenađujuće dobro, jer sam bila izmorena od treninga, tako da sam se bacila na kauč i zaspala. Čak i sutradan, moj prvi petak bez duvanskog dima, bilo je solidno. Imala sam puno posla tako da nisam imala kad da razmišljam o pušenju.

Ipak, to je bio samo početak.

Petkom i subotom sam imala običaj da popijem nekoliko konzervi piva dok gledam TV, ali pošto bi mi se uz alkohol tražile i cigarete smatrala sam da i ovog poroka moram hitno da se odreknem. Umesto piva kupila sam gaziran sok i zasela. Ranije sam na svakih pola sata u proseku morala da zapalim cigaru, a sada sam umesto toga stalno nešto grickala. Međutim, posle sat vremena to nije više pomagalo. Odustala sam od TV relaksacije i otišla da spavam, samo da ne bih zapalila cigaretu. Izgleda da sam baš odlučila da prestanem sa porocima.

U nedelju baš nisam imala potrebu za pušenjem, jer sam ionako već bila prehlađena. Ali izazov tek počinje - moja prva prava nedelja bez pušenja.

foto: Profimedia

U ponedeljak mi je bilo pakleno. Moja zavisnost je toliko došla do izražaja da sam morala da kupim elektronsku cigaru. Verujte, potrošila sam je do utorka uveče. Užas. Toliko mi se pušilo da to nije bilo humano.

Uskoro sam potpuno pukla sa živcima, besnela sam na drugaricu, ali i na mačku. Posle sam se izvinjavala do iznemoglosti. Već u četvrtak nisam razgovarala ni sa kim od prijatelja i zaspala sam već u 10 uveče, kada inače pravim večeru.

foto: Profimedia

Do kraja nedelje sam bila u potpunoj izolaciji. Nisam išla napolje, nisam komunicirala sa drugovima, ali to mi je bilo preko potrebno da bih izdržala bez cigara i alkohola.

Već sledeće sedmice osetila sam dim od komšija prekoputa i bilo mi je muka. To ranije nisam ni mogla da osetim, jer sam i sama bila pušač.

E četvrta nedelja je bila preteška. Zapao mi je odmor sa kolegama, četiri strastvena pušača. Palili su na svakih pet minuta. Nemam pojma kako sam izdržala. Valjda sam rekla sebi da sam najgore već preživela. Da, motivacija. I, najbolja stvar, ja sam jedina osoba među nama koja ujutro ne kašlje i nije mamurna.

Napravila sam čak i listu novogodišnjih odluka koja ukuljučuje skijanje. Moja pluća posle 15 godina mogu da podnesu taj izazov.

Eto, ne pušim i ne pijem već šest meseci i retko mi se traži. Mada, moram da priznam da sam dva puta prekršila pravilo i popila po čašu piva. Retko se viđam sa drugarima, jer imam potrebu da budem okupirana. Stoga, počela sam da učim španski.

Kada se zapitam šta se promenilo u mom životu, odgovor je i ništa i svašta.

Mane odvikavanja od pušenja i alkohola: neke ljude sam počela da izbegavam zato što nam se viđanje svodilo samo na kampovanje u barovima; ne mogu da se oslobodim stresa jer kod mene fizička aktivnost u borbi protiv toga ne pali; postala sam iritantna, ali nadam se da će to vremenom prestati; počela sam sumanuto da grickam suncokretovo seme što, naravno, utiče na zdravlje mojih zuba; pijem gazirane sokove, ali i to planiram da zamenim čajem.

Prednosti odvikavanja od pušenja i alkohola: posle 10 godina ja više ne kašljem i pluća su mi koliko toliko čista; pamćenje mi se poboljšalo, verovatno jer više ne pijem; prijatelji mi kažu da više nisam bleda i da su mi se poneke bore povukle; štedim svaki mesec oko 100 dolara i uspela sam već da kupim bicikl; sada se lagano popnem peške na deveti sprat.

Ako vam se sviđaju moji rezultati, pridružite mi se - kaže Irina za kraj.

foto: Profimedia

Kurir.rs/brightside.me/Foto Profimedia

